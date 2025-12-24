  1. استانها
برد سخت مس سونگون در مصاف با عرشیا آذربایجان شهر قدس

تبریز- تیم فوتسال مس سونگون ورزقان ۳ بر ۲ مهمان خود تیم عرشیا آذربایجان شهر قدس را مغلوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های مس سونگون و عرشیا آذربایجان شهر قدس از هفته بیستم لیگ برتر فوتسال کشورکشور امروز چهارشنبه از ساعت ۱۶ در سالن علوم پزشکی تبریز برگزار و نهایتاً با نتیجه ۳ بر ۲ به سود تیم مس به پایان رسید.

ددر نیمه نخست این بازی مس سونگون در دقیقه ۴ توسط سجاد یوسف‌خواه به گل اول دست یافت و نهایت این نیمه با برتری یک بر صفر شاگردان علیرضا افضل خاتمه یافت.

نیمه دوم نیز مس سونگون هجومی کار کرد و دقیقه ۲۱ موفق شد توسط مهدی مهدی‌خانی به گل دوم بازی دست پیدا کند.

پس از گل دوم مس سونگون، بازیکنان تیم مهمان با انگیزه‌ای مضاعف تلاش کردند تا دوباره اختلاف را به حداقل برسانند و مهدی عباس‌نژاد در دقیقه ۲۶ دروازه مس را باز کرد.

در ادامه دیدار سیدابوالفضل حسینی دقیقه ۲۸ توپ را وارد دروازه مهدی رستمی‌ها کرد تا بازی به تساوی کشیده شود.

دقیقه ۳۶ مهدی مهدی‌خانی گل سوم مس‌ها را در این بازی به ثمر رساند تا مس سونگون با نتیجه ۳ بر ۲ از حریف خود پیش بیافتد.

گفتنی است، مس سونگون با این برد ۴۹ امتیازی شده و با اختلاف سه امتیاز همچنان به دنبال تیم گیتی پسند، صدر نشین جدول لیگ برتر فوتسال می‌باشد.

