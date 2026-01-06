خبرگزاری مهر - گروه ورزشی - محمد بیرامی: شروع فصل جدید رقابتهای سوپر لیگ کاراته باشگاههای کشور دو نکته مهم داشت که شاید از دید خیلی از کارشناسان پنهان ماند. ابتدا اجرای قوانین جدید که با تصمیم فدراسیون جهانی از ابتدای سال ۲۰۲۶ اجرایی میشد و کاراته ایران و همین رقابتها اولین جایی بود که در کل دنیا در همان روزهای نخست سال جدید میلادی توسط داوران بین المللی در دستور کار قرار گرفت.
نکته مهم دیگر، استفاده از سیستم جدید داوری یا همان «JOYSTICK» بود. در این سیستم پرچم حذف شده بود و داوران کنار در زمان اجرای تکنیک برای ثبت امتیاز باید با فشار دادن «دکمه از روی دسته ای» که دو رنگ آبی و قرمز در اختیار داشتند، ثبت میکردند.
این سیستم مزیتهای زیادی داشت که بارزترین آن تصمیم فردی داوران در خصوص ثبت یا عدم ثبت امتیاز بود. در زمان استفاده از پرچم در اغلب مواقع شاهد بودیم که اگر داوری پرچم را به نشانه ثبت امتیاز حرکت میداد، حداقل یک داور دیگر را با خود همراه میکرد. ولی در این سیستم به دلیل آنکه حرکت داوران مشخص نیست، قضاوت داوران به اجرای عدالت نزدیک تر میشد.
فدراسیون جهانی که استفاده از این سیستم را در تمامی مسابقات رسمی خود دستور کار قرار داده، برای ارائه این سیستم را با مبلغ ۹۰۰۰ دلار در اختیار کشورها قرار میدهد. موضوعی که باعث ورود مهندسان نخبه ایرانی به موضوع شد تا با مهندسی معکوس، همین سیستم را برای کشورمان ساخته و در مسابقات انتخابی تیم ملی هم به خوبی جواب داد. اما در لیگ نواقصی داشت که کمیته داوران را مجبور به بازگشت به عقب و استفاده از سیستم قضاوت با پرچم کرد.
یوسف گرشاسبی رئیس کمیته داوران فدراسیون کاراته در این مورد به خبرنگار مهر گفت: روزهای ابتدایی سال ۲۰۲۶ هستیم و طبق دستورالعمل WKF باید قوانین جدید در مسابقات اجرا شود. این قوانین مقداری اصلاحات دارد، ساختار تغییری نکرده ولی در برخی جزئیات تغییراتی را شاهد بودیم که قبل از برگزاری هفته نخست جلسات جداگانه ای با حضور داوران و مربیان تیمها تشکیل و این تغییرات تشریح شد. البته ما اولین کشوری در جهان هستیم که این قوانین را مسابقات سوپر لیگ که بالاترین سطح رقابت هاست اجرا میکنیم.
وی ادامه داد: فدراسیون جهانی کشورها را ملزم کرده که مسابقات خود را با دستگاههای الکترونیکی برگزار کنند. بر همین اساس ما از مرحله نخست رقابتهای انتخابی تیم ملی از این تکنولوژی بهره بردیم و در مسابقات سوپر لیگ نیز مورد استفاده قرار گرفت. ۴۰ داور آسیایی و جهانی داریم که گواهی استفاده از این دستگاه را در دو بخش کاتا و کومیته دارند.
رئیس کمیته داوران در خصوص مهمترین تغییرات قوانین داوری گفت: در بخش کاتا از هر هفت داور قضاوت کننده، بالاترین و پایینترین رأی حذف و باقی رأی ها محاسبه میشد، ولی طبق قوانین جدید رأی هر هفت داور محاسبه شده و کاتارویی که بیشترین رأی را کسب کند، برنده است. در کومیته هم هر افتادن روی تاتامی چه در ضربات دست و یا ضربات پا، سه امتیاز به مجری تکنیک تعلق میگرفت، ولی در شرایط فعلی اجرا تکنیک پا، غیر مجاز بوده و امتیاز ندارد.
گرشاسبی افزود: هفته آینده مسابقات لیگ جهانی در گرجستان را پیش رو داریم که ۲۳ داور ما هم اعزام میشوند و در این رقابتها این قوانین در بالاترین سطح اجرایی میشود و امکان دارد بازهم تغییراتی داشته باشد که پس از این رقابتها، داخل ایران نیز اجرایی میشود.
وی در مورد ایرادات موجود در سیستمهای داوری ساخته نخبگان ایرانی گفت: این موضوع را در تمام دنیا و همه مسابقات شاهد هستیم. به دلیل آنکه که با اشاره «انگشت سبابه» عمل میکند و خیلی حساس است، اگر مواردی سرداور تشخیص دهد که موردی وجود دارد، بررسی میکند تا حقی از کسی ضایع نشود. این موضوع در تمام دنیا مرسوم است.
رئیس کمیته داوران در خصوص تأثیر سیستمهای جدید بر کار فنی کاراته کاها گفت: کلیه مسابقات آسیایی، جهانی، رقابتهای معتبری چون کاراته وان با این سیستم داوری قضاوت میشود، قابل قبول نیست که ما در داخل با پرچم قضاوت کنیم. این تناقص حتماً روی کار فنی کاراته تأثیر منفی دارد. این موضوع باعث دوگانگی میشود. در داوری یک کلمه داریم به نام «ساپورت کردن» که معمول بود در داوری با پرچم، یعنی داورانی که در قطر قرار میگرفتند، روی یک ضربه پرچم میزد، معمولاً داور مقابل هم حمایت میکرد. اما در این سیستم جدید، داور همان چیزی را که دیده، اعمال میکند.
گرشاسبی در پایان گفت: اختلاف داوری با پرچم و سیستم الکترونیکی شاید خیلی جزیی باشد ولی در رقابتهای معتبری چون قهرمانی آسیا همین تأثیرات اندک خیلی تعیین کننده است و بر همین اساس ما نباید باعث شویم که این موضوعات روی کار فنی کاراته کاها تأثیر گذار باشد.
