برتری ارزشمند شهرداری بندرعباس برابر چوکا تالش

به گزارش خبرگزاری مهر، در چارچوب هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ دسته دو فوتبال کشور، تیم شهرداری بندرعباس مقابل تیم چوکا تالش صاحب برتری شد.

در این دیدار، شاگردان نادر غله‌بانی با ارائه نمایشی منسجم و حساب شده، موفق شدند با نتیجه ۲ بر ۱ حریف خود را در ورزشگاه شهدای کارگر بندرعباس شکست دهند.

گل‌های تیم شهرداری بندرعباس در این مسابقه توسط حمید ابراهیمی و محمد بوته به ثمر رسید.

با این پیروزی تیم فوتبال شهرداری بندرعباس با کسب ۱۶ امتیاز در جایگاه هشتم جدول رده بندی گروه ب قرار گرفت.

اما دیگر نماینده استان، تیم فولاد هرمزگان در این هفته با نتیجه ۳ بر ۱ تیم ملوان بوشهر را شکست داد تا با کسب ۱۹ امتیاز در جایگاه پنجم گروه الف قرار گیرد.