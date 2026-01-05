  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۲۹

برتری ارزشمند شهرداری بندرعباس برابر چوکا تالش

برتری ارزشمند شهرداری بندرعباس برابر چوکا تالش

بندرعباس- در چارچوب هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ دسته دو فوتبال کشور، تیم شهرداری بندرعباس مقابل تیم چوکا تالش صاحب برتری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در چارچوب هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ دسته دو فوتبال کشور، تیم شهرداری بندرعباس مقابل تیم چوکا تالش صاحب برتری شد.

در این دیدار، شاگردان نادر غله‌بانی با ارائه نمایشی منسجم و حساب شده، موفق شدند با نتیجه ۲ بر ۱ حریف خود را در ورزشگاه شهدای کارگر بندرعباس شکست دهند.

گل‌های تیم شهرداری بندرعباس در این مسابقه توسط حمید ابراهیمی و محمد بوته به ثمر رسید.

با این پیروزی تیم فوتبال شهرداری بندرعباس با کسب ۱۶ امتیاز در جایگاه هشتم جدول رده بندی گروه ب قرار گرفت.

اما دیگر نماینده استان، تیم فولاد هرمزگان در این هفته با نتیجه ۳ بر ۱ تیم ملوان بوشهر را شکست داد تا با کسب ۱۹ امتیاز در جایگاه پنجم گروه الف قرار گیرد.

کد خبر 6714634

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه