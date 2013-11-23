تداوم پیروزی های آلومینیوم و شهرداری/ شکست سنگین البدر در بندرکنگ

به گزارش خبرنگار مهر، هفته یازدهم رقابت های لیگ دسته یک فوتبال باشگاه های کشور با دو پیروزی و یک شکست برای تیم های هرمزگانی حاضر در این رقابت ها به پایان رسید.

در یکی از دیدارهای گروه "الف" این رقابت ها بعد از ظهر شنبه در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس تیم فوتبال شهرداری بندرعباس با نتیجه 3 بر یک مقابل نیروی زمینی به برتری رسید.

برای شهرداری که نخستین بازی خود با هدایت احمد سنجری سرمربی جدید خود را تجربه می کرد در این دیدار مهدی ودادی دو بار و علی احمدی گلزنی کردند.

تیم فوتبال شهرداری بندرعباس با کسب این پیروزی به دومین برد پیاپی خود دست یافت و با کسب 11 امتیاز به رده نهم جدول گروه "الف" لیگ دسته یک صعود کرد و نیروی زمینی نیز با 13 امتیاز در رده ششم جدول قرار گرفت.

همچنین در یکی از دیدارهای گروه "ب" نیز تیم فوتبال البدر بندرکنگ که در این هفته ها با کسب نتایج خوب به رده دوم جدول صعود کرده بود در زمین خود با نتیجه 3 بر صفر مقابل پیکان تهران شکست خورد.

البدر با این شکست 16 امتیازی باقی ماند و در رده سوم جدول قرار گرفت و پیکان نیز با 10 امتیاز به رده نهم جدول صعود کرد.

اما تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان در ادامه روند موفقیت آمیز خود با هدایت یورگن گده با نتیجه 3 بر یک مقابل میزبان خود پارسه تهران به برتری رسید.

آلومینیوم در پایان این هفته با 13 امتیاز در رده ششم جدول گروه "ب" قرار گرفت و پارسه نیز با همین تعداد امتیاز هفتم شد.