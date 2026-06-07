شکست پاس همدان در مصاف با شهرداری بندرعباس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال شهرداری بندرعباس شامگاه یکشنبه در چارچوب هفته بیست‌ودوم رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال کشور در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس به مصاف پاس همدان رفت و موفق شد با نمایشی برتر، سه امتیاز ارزشمند این دیدار را از آن خود کند.

شاگردان نادر غله‌بانی از همان دقایق ابتدایی مسابقه نبض بازی را در اختیار گرفتند و با اجرای برنامه‌های هجومی، بارها خط دفاعی حریف را تحت فشار قرار دادند.

برتری نماینده هرمزگان در طول مسابقه کاملاً مشهود بود و این تیم توانست چهار بار دروازه پاس همدان را باز کند.

در این دیدار عنایت‌الله بوته با به ثمر رساندن دو گل نقش پررنگی در پیروزی تیمش ایفا کرد و محمدامین درویشی و محسن محبوبی نیز دیگر گلزنان شهرداری بندرعباس بودند تا نماینده هرمزگان یکی از پرگل‌ترین بردهای خود در فصل جاری را به ثبت برساند.

این دومین پیروزی متوالی شهرداری بندرعباس در لیگ دسته دوم فوتبال کشور به شمار می‌رود، بردی که نشان دهنده روند رو به رشد این تیم در هفته‌های اخیر است.

نماینده هرمزگان با کسب این نتیجه ۳۴ امتیازی شد و جایگاه پنجم خود را در جدول رده‌بندی گروه دوم حفظ کرد.

شهرداری بندرعباس در حالی به این پیروزی دست یافت که برای نزدیک شدن به جمع تیم‌های بالای جدول به کسب حداکثر امتیازات در هفته‌های باقی‌مانده نیاز دارد.

شاگردان غله‌بانی امیدوارند با تداوم این روند، فصل را با رتبه‌ای بهتر به پایان برسانند.