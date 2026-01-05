  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۲۷

تشریح مرحله جدید اعطای کالا برگ؛ روش های استعلام موجودی

تشریح مرحله جدید اعطای کالا برگ؛ روش های استعلام موجودی

بیرجند- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی مرحله جدید اعطای کالابرگ را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا اشرفی عصر دوشنبه از اجرای مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی با هدف ثبات قیمت کالاهای اساسی و حفظ قدرت خرید مردم خبر داد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: در این مرحله اعتبار کالابرگ به صورت چهار ماهه و یکجا برای خانوارها شارژ می‌شود.

وی گفت: بر این اساس به ازای هر نفر ماهانه یک میلیون تومان و در مجموع چهار میلیون تومان برای ماه‌های دی، بهمن، اسفند و فروردین به حساب سرپرست خانوار اختصاص می‌یابد و به عنوان مثال یک خانوار چهار نفره در این مرحله ۱۶ میلیون تومان اعتبار کالابرگ دریافت خواهد کرد.

اشرفی افزود: برداشت و خرید با این اعتبار از تاریخ ۲۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ امکان‌پذیر بوده و تمامی خانوارهای ساکن کشور اعم از کارکنان، بازنشستگان و سایر اقشار را شامل می‌شود و افرادی که خارج از کشور اقامت دارند مشمول این طرح نیستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به جاماندگان یارانه و کالابرگ گفت: سامانه حمایت به نشانی hemayat.sfara.ir از اوایل هفته آینده فعال می‌شود و افرادی که تاکنون یارانه یا کالابرگ دریافت نکرده‌اند می‌توانند با ثبت‌نام در این سامانه مشمول طرح کالابرگ شوند.

وی تصریح کرد: کالابرگ الکترونیکی شامل ۱۱ قلم کالای اساسی در سه گروه لبنیات، پروتئین و خواربار است. اقلامی مانند شیر، ماست و پنیر کم‌چرب، تخم‌مرغ، گوشت مرغ، ماکارونی، روغن و شکر از جمله کالاهای مشمول این طرح هستند.

اشرفی با بیان اینکه زیرساخت‌های لازم فراهم شده است گفت: در سطح استان خراسان جنوبی ۵۷۰۰ فروشگاه و دستگاه پوز فعال آماده ارائه خدمات هستند و تمامی واحدهای صنفی دارای کالاهای اساسی می‌توانند بدون محدودیت در این طرح مشارکت داشته باشند.

وی تأکید کرد: اعتبار استفاده‌نشده هر ماه تا مدت مشخصی حدود ۲۰ روز قابل استفاده بوده و در صورت انجام خرید مانده اعتبار به ماه بعد منتقل می‌شود و همچنین تیم‌های نظارتی به صورت مستمر بر عملکرد فروشگاه‌ها نظارت دارند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به سایر حمایت‌های دولت افزود: یارانه نقدی، طرح یسنا ویژه مادران، طرح سوءتغذیه کودکان و طرح کالابرگ الکترونیکی همگی به صورت همزمان و جداگانه پرداخت می‌شوند و حذف هیچ‌یک از یارانه‌ها در دستور کار دولت قرار ندارد.

وی در پایان گفت: حدود ۸۴۰ هزار نفر از جمعیت استان خراسان جنوبی مشمول این طرح هستند و شهروندان می‌توانند موجودی کالابرگ خود را از طریق پیام‌رسان‌ها از جمله روبیکا و بله یا با کد دستوری *۵۰۰*۱۴۶۳# استعلام کنند.

کد خبر 6714638

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها