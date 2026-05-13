۴ مرحله کالابرگ در خراسان جنوبی به ۳۳۷ هزار خانوار رسید

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا اشرفی عصر چهارشنبه در گفتگو با رسانهها با اشاره به آغاز مرحله جدید کالابرگ از ۱۵ اردیبهشت، بیان کرد: در مجموع چهار مرحله اجرای کالابرگ، ۳۳۷ هزار خانوار با استفاده از پنج هزار کارتخوان فروشگاههای مشمول طرح، خریدی به ارزش سه هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان انجام دادهاند.
وی با بیان اینکه پرداختها به فروشگاههای متصل به شبکه صورت میگیرد، افزود: تلاش مجموعه بر این است که با پیگیریهای انجامشده از مرکز، تأخیر قابلتوجهی در پرداختها ایجاد نشود.
وی با بیان اینکه کالابرگ مراحل گذشته تا ۱۴ اردیبهشت مهلت استفاده داشته و کالابرگ فروردین نیز تا پایان اردیبهشت قابل بهرهبرداری است، گفت: بر اساس بخشنامه، افزایش کالابرگ باید متناسب با افزایش قیمتها باشد، اما این موضوع هنوز به استانها ابلاغ نشده و در حال بررسی در جلسات تخصصی است.
اشرفی همچنین از برگزاری ۵۰ برنامه محوری در هفته کارگر خبر داد و افزود: انتخاب دو کارگر نمونه ملی از استان، برگزاری مراسم تجلیل از کارگران نمونه ملی، نشستهای تخصصی، مسابقات ورزشی ویژه جامعه کار و تولید، اهدای احکام بازنشستگی، برگزاری دورههای آموزشی، افتتاح کتابخانه خانواده کارگر و سرکشی از کارگران آسیبدیده حین کار از جمله این برنامههاست.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی بیان کرد: حداکثر همکاری با کارفرمایان و نیروهای کار در این زمینه در دستور کار قرار دارد و استفاده از بیمه بیکاری نیز برای صیانت از اشتغال دنبال میشود.
اشرفی با اشاره به طرح کشوری «کارت امید مادر» اظهار داشت: مادرانی که فرزندانشان از یکم فروردین ۱۴۰۵ به بعد متولد شدهاند، تا دو سال میتوانند مبلغ دو میلیون تومان دریافت کنند.
وی افزود: برای بهرهمندی از این طرح نیازی به ثبتنام نیست، زیرا اطلاعات تولد نوزادان از طریق ثبتاحوال در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار میگیرد و واریزیها نیز در حال انجام است.
وی با بیان اینکه سال گذشته چهار هزار و ۷۵۸ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی انجام شد، گفت: در سال گذشته هفت درصد کاهش در حوادث ناشی از کار و ۸۲ درصد کاهش در حوادث فوتی ثبت شده است.
