پل شهید نصرالله در کرج افتتاح می شود؛ پایان ترافیک غرب البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی عصر دوشنبه اظهار کرد: پل شهید سید حسن نصرالله (B0)، به عنوان امتداد آزادراه شهید همت – کرج، فردا سهشنبه شانزدهم دیماه ۱۴۰۴، با حضور گسترده مردم، فعالان اقتصادی، کارگران و مهندسان سازنده به بهرهبرداری نهایی میرسد.این پروژه ۶۳۰ متری که با عبور از دل کوهستان و با صرف ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار اجرا شده، نویدبخش تسهیل چشمگیر تردد در محورهای غرب استان خواهد بود.
وی با اشاره به ویژگیهای فنی منحصر به فرد این سازه، اظهار داشت: پل B0 یک شاهکار مهندسی بومی است که به صورت سازهای ترکیبی از بتن و کابل با طول تقریبی ۶۳۰ متر و ارتفاع ۳۵ متر احداث شده است. ایجاد ورودیها و خروجیهای متعدد در این پل، نقش حیاتی در روانسازی تردد و کاهش بار ترافیکی غرب استان ایفا خواهد کرد.
استاندار البرز با تأکید بر اهمیت همکاریهای بینبخشی، افزود: اجرای این پروژه مهم در مدت زمان ۵۴۰ روز و با سرمایهگذاری بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان، حاصل مشارکت مؤثر دولت و شهرداری کرج است که نشاندهنده جدیت مجموعه مدیریتی در رفع معضل ترافیک شهری است.
وی با اشاره به سختیهای اجرای پروژه، گفت: پیچیدگی فنی پروژه به حدی بود که در مسیر آن، بخشهایی از کوه شکافته شد و حجم عملیات خاکبرداری به حدود ۲.۵ میلیون مترمکعب رسید که این آمار، اهمیت راهبردی این دستاورد عمرانی را دوچندان میسازد.
عبداللهی در پایان ضمن قدردانی از تمامی دستاندرکاران، از افتتاح فاز تکمیلی این محور مهم، یعنی پل B1، در آیندهای نزدیک خبر داد و تأکید کرد که این پروژهها به صورت مستمر برای بهبود ایمنی و کیفیت زندگی شهروندان ادامه خواهند یافت.
