  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۴۹

نقش و نسبت توسعه با محیط زیست باید بازتعریف شود

نقش و نسبت توسعه با محیط زیست باید بازتعریف شود

بندرعباس- استاندار هرمزگان گفت: نقش و نسبت توسعه با محیط زیست باید در کشور بازتعریف شده و جلوی چالش‌های زیست محیطی آتی گرفته شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در دیدار شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان با بیان اینکه محیط زیست زیرساخت توسعه پایدار است، اظهار کرد: استان هرمزگان با توجه به شرایطی که دارد در معرض مخاطرات زیست محیطی قرار دارد و باید با عقلانیت جلوی این مخاطرات را گرفت.

وی افزود: نقش و نسبت توسعه با محیط زیست باید در کشور بازتعریف شود و جلوی چالش‌های زیست محیطی آتی گرفته شود.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه بندرعباس کانون تحولات صنعتی است، گفت: اگر ضوابط محیط زیست رعایت نشود این شهر با چالش‌های جدی روبرو خواهد بود به همین لحاظ باید با محاسبه عقلانی جلوی چنین وضعیتی را گرفت چنانچه ما پهنه‌های شرق هرمزگان و غرب هرمزگان را برای استقرار پالایشگاه‌های جدید مناسب می‌دانیم.

آشوری تازیانی عنوان کرد: در استان هرمزگان تمام عیار پشتیبان محیط زیست هستیم و تلاش می‌کنیم از ظرفیت‌های زیست محیطی استان هرمزگان صیانت شود.

کد خبر 6714734

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها