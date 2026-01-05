آشوری: محیط زیست منطق توسعه پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی دوشنبه شب در نشست شورای حکمرانی مطلوب استان، با اشاره به جایگاه محیط زیست در فرآیند توسعه اظهار کرد: محیط زیست یک سرمایه بیننسلی است و در نگاه توسعه پایدار، یکی از مؤلفههای اساسی به شمار میرود. در مسیر توسعه کشور نباید محیط زیست فدای رشد اقتصادی شود، چرا که منطق و مبنای حرکت توسعه پایدار، حفظ محیط زیست است.
وی با بیان اینکه هرمزگان مجموعهای کمنظیر از اکوسیستمهای دریایی، ساحلی، جلگهای، کوهستانی و جنگلی را در خود جای داده است، افزود: این تنوع زیستی و طبیعی، استان هرمزگان را هم از نظر زیستمحیطی و هم از نظر موقعیت راهبردی، در زمره مهمترین استانهای کشور قرار داده و صیانت از آن یک ثروت ملی محسوب میشود.
استاندار هرمزگان با اشاره به سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و فصل دوازدهم قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه توسعه دریامحور، گفت: ظرفیتهای گستردهای برای توسعه دریاپایه در استانهای ساحلی پیشبینی شده و بدون تردید، هرمزگان نقطه ثقل این رویکرد در کشور است. بر همین اساس، مأموریت داده شده است تا برنامههای توسعه دریامحور استان بر اساس سیاستهای کلان و قوانین موضوعه کشور تدوین و اجرا شود.
آشوری تازیانی با تأکید بر لزوم رعایت ملاحظات زیستمحیطی در اجرای برنامههای توسعهای، تصریح کرد: حراست دقیق از محیط زیست باید محور تمام فعالیتها باشد و این اقدامات نیازمند الگوی مشخص و برنامهریزی جامع است. بازطراحی و بهروزرسانی برنامههای جامع محیط زیست کشور میتواند بسیاری از تعارضات موجود میان سکونت، توسعه و محیط زیست را با تدبیر و الگوهای نوین برطرف کند.
وی یکی از دغدغههای جدی استان را آلودگی دریا دانست و افزود: ورود فاضلاب خام به دریا، قاچاق سوخت و بیتوجهی به زیستبومهای بالادست از جمله عوامل تهدیدکننده محیط زیست دریایی هرمزگان است. در همین راستا، ساماندهی فاضلاب بندرعباس با جدیت دنبال میشود و اخیراً حدود یک و نیم همت اعتبار و ۲۰ میلیون دلار منابع برای این موضوع اختصاص یافته است.
استاندار هرمزگان با اشاره به محدودیت منابع دولتی، گفت: استفاده از ظرفیت بنگاههای اقتصادی مستقر در استان در دستور کار قرار گرفته و با شناسایی نظام مسائل استان، مشارکت جمعی بخش خصوصی برای حل مشکلات زیستمحیطی و زیرساختی تقویت شده است.
وی همچنین با اشاره به تغییرات اقلیمی و چالش کمآبی در استان، خاطرنشان کرد: پروژههای شیرینسازی آب دریا و مدیریت منابع آب، حاصل تصمیمات راهبردی در سالهای گذشته است که اگر اجرا نمیشد، امروز استان هرمزگان با مخاطرات جدی کمآبی مواجه بود.
آشوری تازیانی با اشاره به بارشهای اخیر و خروج استان از شرایط خشکسالی، افزود: در هفتههای گذشته بیش از پنج میلیون مترمکعب آب در سدها و آبخیزها جمعآوری شد که نشاندهنده اهمیت توسعه سازههای آبخیزداری و مدیریت منابع آب با رویکرد زیستمحیطی است.
وی با تأکید بر توسعه پایدار سواحل و جزایر استان گفت: حوزههایی مانند گردشگری دریایی، شیلات، صید و صیادی و زیستفناوری دریایی میتوانند ضمن ایجاد اشتغال پایدار، به احیای محیط زیست و ارتقای فرهنگ عمومی حفاظت از منابع طبیعی کمک کنند و این رویکرد باید در مقیاسهای مختلف، از محلی تا کلان، دنبال شود.
