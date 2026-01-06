  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۱۰

احداث مرکز پایش محیط‌زیست هرمزگان گامی مهم در حکمرانی داده‌محور است

بندرعباس-استاندار هرمزگان با تأکید بر نقش تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌های به‌هنگام در مدیریت زیست‌محیطی گفت: آغاز عملیات اجرایی مرکز جامع پایش محیط‌زیست استان، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی عصر سه شنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی مرکز جامع پایش محیط‌زیست استان، این مرکز را یکی از راهبردی‌ترین پروژه‌های زیست‌محیطی هرمزگان دانست و اظهار کرد: حکمرانی داده‌محور یکی از ارزشمندترین شیوه‌های مدیریتی است که با اتکا به داده‌های دقیق و به‌هنگام، امکان تصمیم‌گیری صحیح و به‌موقع در حوزه‌های مختلف به‌ویژه محیط‌زیست را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به استقرار صنایع بزرگ در غرب شهر بندرعباس افزود: وجود صنایع پالایشی، فولادی و دیگر واحدهای صنعتی، حساسیت پایش آلایندگی‌ها را دوچندان کرده و در صورت بی‌توجهی، مخاطرات گسترده‌ای متوجه جمعیت و زیست‌بوم منطقه خواهد شد.

استاندار هرمزگان با تأکید بر لزوم نگاه پیش‌دستانه و آینده‌پژوهانه در مدیریت زیست‌محیطی تصریح کرد: پایش مستمر و برخط آلاینده‌ها و اکوسیستم‌ها، ما را قادر می‌سازد پیش از بروز بحران‌ها، تصمیمات مؤثر و پیشگیرانه اتخاذ کنیم؛ موضوعی که به‌ویژه با حرکت بندرعباس به سمت کلان‌شهری، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

آشوری تازیانی خاطرنشان کرد: این مرکز جامع با استقرار آزمایشگاه‌های تخصصی و امکان پایش برخط اکوسیستم‌های دریایی، ساحلی و خشکی، نقش مهمی در بهبود روند کیفیت محیط‌زیست استان ایفا خواهد کرد و می‌تواند پشتوانه تصمیم‌سازی‌های مدیریتی در سطح استان باشد.

وی همچنین به ابعاد فرامنطقه‌ای این پروژه اشاره کرد و گفت: داده‌ها و اطلاعات تولیدشده در این مرکز می‌تواند در تقویت دیپلماسی محیط‌زیستی ایران در حوزه خلیج فارس و دریای عمان مؤثر باشد و زمینه تبادل داده و همکاری‌های زیست‌محیطی با کشورهای همجوار جنوبی را فراهم کند.

