به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی عصر سه شنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی مرکز جامع پایش محیط‌زیست استان، این مرکز را یکی از راهبردی‌ترین پروژه‌های زیست‌محیطی هرمزگان دانست و اظهار کرد: حکمرانی داده‌محور یکی از ارزشمندترین شیوه‌های مدیریتی است که با اتکا به داده‌های دقیق و به‌هنگام، امکان تصمیم‌گیری صحیح و به‌موقع در حوزه‌های مختلف به‌ویژه محیط‌زیست را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به استقرار صنایع بزرگ در غرب شهر بندرعباس افزود: وجود صنایع پالایشی، فولادی و دیگر واحدهای صنعتی، حساسیت پایش آلایندگی‌ها را دوچندان کرده و در صورت بی‌توجهی، مخاطرات گسترده‌ای متوجه جمعیت و زیست‌بوم منطقه خواهد شد.

استاندار هرمزگان با تأکید بر لزوم نگاه پیش‌دستانه و آینده‌پژوهانه در مدیریت زیست‌محیطی تصریح کرد: پایش مستمر و برخط آلاینده‌ها و اکوسیستم‌ها، ما را قادر می‌سازد پیش از بروز بحران‌ها، تصمیمات مؤثر و پیشگیرانه اتخاذ کنیم؛ موضوعی که به‌ویژه با حرکت بندرعباس به سمت کلان‌شهری، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

آشوری تازیانی خاطرنشان کرد: این مرکز جامع با استقرار آزمایشگاه‌های تخصصی و امکان پایش برخط اکوسیستم‌های دریایی، ساحلی و خشکی، نقش مهمی در بهبود روند کیفیت محیط‌زیست استان ایفا خواهد کرد و می‌تواند پشتوانه تصمیم‌سازی‌های مدیریتی در سطح استان باشد.

وی همچنین به ابعاد فرامنطقه‌ای این پروژه اشاره کرد و گفت: داده‌ها و اطلاعات تولیدشده در این مرکز می‌تواند در تقویت دیپلماسی محیط‌زیستی ایران در حوزه خلیج فارس و دریای عمان مؤثر باشد و زمینه تبادل داده و همکاری‌های زیست‌محیطی با کشورهای همجوار جنوبی را فراهم کند.