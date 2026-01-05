آمریکا: نیمکره غربی برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که واشنگتن تحولات نیمکره غربی را از منظر امنیت ملی با حساسیت دنبال میکند.
وی افزود که نیمکره غربی یکی از مناطق دارای اهمیت راهبردی برای آمریکا به شمار میرود و دونالد ترامپ رئیسجمهور اجازه نخواهد داد هیچگونه تهدیدی امنیت ایالات متحده را در نیمکره غربی به خطر بیندازد.
آمریکا همواره نیمکره غربی را بخشی از حوزه منافع راهبردی و امنیت ملی خود دانسته و هدف اصلی حضور و نفوذ در این منطقه را حفظ برتری سیاسی، اقتصادی و امنیتی عنوان کرده است.
واشنگتن در سالهای اخیر نسبت به گسترش نفوذ رقبای خود از جمله چین، روسیه و ایران در کشورهای آمریکای لاتین ابراز نگرانی کرده و این موضوع را تهدیدی برای امنیت ملی خود دانسته است.
