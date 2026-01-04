دزدان دریای کارائیب

به گزارش خبرگزاری مهر، همشهری نوشت: بامداد روز گذشته، کاراکاس، پایتخت ونزوئلا و برخی دیگر از شهرهای این کشور هدف تجاوز نظامی آمریکا قرار گرفتند. این حمله که به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر صورت گرفت، پس از هفته‌ها تهدید دولت دونالد ترامپ علیه نیکلاس مادورو انجام شد. این حمله همزمان با تحولات ایران و فشارهای آمریکا به جمهوری اسلامی صورت گرفت که نشان از حکم‌فرمایی قانون جنگل در سیاست‌های کاخ سفید و هم‌راستایی استراتژیک بین تهدیدات واشنگتن علیه ایران و ونزوئلا دارد.‌



۱. تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا

بامداد روز گذشته، آمریکا به ونزوئلا حمله نظامی کرد.

کاراکاس و چندین شهر دیگر در سراسر ونزوئلا، هدف قرار گرفتند.

ترامپ به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و تهدیدات امنیتی این حمله را انجام داد.

این حمله پس از هفته‌ها تهدیدات مکرر آمریکا به دولت مادورو صورت گرفت.

دولت مادورو وضعیت اضطراری اعلام کرد و از مردم خواست که برای دفاع از کشور آماده شوند.



۲. دروغ‌های ترامپ درباره ونزوئلا

ترامپ ادعا می‌کند که ونزوئلا به پناهگاه قاچاقچیان مواد مخدر تبدیل شده است.

تاکنون هیچ جزئیات مشخصی از سوی آمریکا در تأیید این ادعاها منتشر نشده است.

اتهامات ترامپ درواقع بیشتر به‌دنبال توجیه اقدامات نظامی و اقتصادی واشنگتن علیه ونزوئلا است.

ترامپ به‌طور کلی و بدون مستندات مشخص ادعاهای خود را مطرح کرده است.

این اتهامات به بهانه تأمین امنیت ملی آمریکا مطرح می‌شود، اما فاقد شواهد و مدارک معتبر است.



۳. چرا آمریکا به ونزوئلا چشم دوخته است؟

ونزوئلا کشوری سوسیالیستی است که در برابر امپریالیسم جهانی مقاومت کرده است.

این کشور موضعی ضدسرمایه‌داری و مخالف با نظام اقتصادی جهانی آمریکا دارد.

ونزوئلا به‌دلیل موقعیت استراتژیک خود در آمریکای لاتین برای آمریکا اهمیت دارد.

ونزوئلا بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان را دارد.

ونزوئلا همکاری‌های عمیق نظامی و اقتصادی با ایران، چین و روسیه دارد که تهدیدی برای منافع آمریکا محسوب می‌شود.

آمریکا به‌ویژه به همکاری‌های نظامی ونزوئلا با ایران حساس است و این همکاری‌ها را تهدیدی برای منافع خود می‌بیند.



۴. تأثیر تجاوز به ونزوئلا بر ایران

فشارهای آمریکا علیه ونزوئلا و ایران به‌طور همزمان در حال انجام است.

هر دو کشور ایران و ونزوئلا، به‌دلیل مقاومت در برابر آمریکا هدف قرار گرفته‌اند.

ایران و ونزوئلا در زمینه‌های انرژی، نظامی و اقتصادی همکاری‌های زیادی دارند.

تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی به‌طور مشابه در مورد هر دو کشور اعمال شده است.

آمریکا می‌خواهد هر دو کشور را از مدار کشورهای غیر غربی بیرون بیاورد و کنترل منابع انرژی آنها را به‌دست گیرد.



۵. چرا ترامپ در پی نابودی ونزوئلا و ایران است؟

‌ونزوئلا و ایران در مناطقی قرار دارند که برای آمریکا از اهمیت ژئوپلیتیک بالایی برخوردار است.

ترامپ در تلاش است تا دکترین مونرو را دوباره احیا کند و سلطه آمریکا بر مناطق حساس دنیا را گسترش دهد.

آمریکا برای تسلط بر منابع عظیم انرژی این دو کشور، فشارهای خود را افزایش داده است.

همکاری‌های ونزوئلا و ایران با چین و روسیه باعث نگرانی آمریکا می‌شود و تهدیدی برای سلطه اقتصادی آمریکا به‌حساب می‌آید.

ترامپ تلاش می‌کند تا هر دو کشور را به‌طور همزمان تحت فشار قرار دهد تا کنترل منابع انرژی و نظم سیاسی جهانی را در دست گیرد.



۶. مقاومت مردم ونزوئلا در برابر تجاوز

‌آمریکا امیدوار بود که حمله به ونزوئلا و ربایش مادورو موجب قیام مردم علیه مادورو شود، اما مردم مقاومت کردند.

مردم ونزوئلا به‌رغم فشارها و حملات خارجی، ایستادگی خود را حفظ کردند و در برابر دشمنان خارجی متحد شدند.

این مقاومت مشابه اقدام ملت ایران در برابر تجاوزات خارجی و تهدیدات رژیم صهیونیستی است.

مردم ونزوئلا با آگاهی از تهدیدات خارجی، به مقاومت در برابر نقشه‌های آمریکا ادامه می‌دهند.

همانطور که مردم ایران در برابر فشارهای خارجی تسلیم نشده‌اند، مردم ونزوئلا نیز در برابر این فشارها تسلیم نمی‌شوند.



۷. اشتراکات ایران و ونزوئلا در برابر آمریکا

‌ایران و ونزوئلا به‌طور مشابه در برابر امپریالیسم جهانی مقاومت کرده‌اند.

هر دو کشور به‌عنوان رژیم‌هایی ضدسرمایه‌داری و مخالف سلطه غرب شناخته می‌شوند.

ایران و ونزوئلا همکاری‌های نزدیک در زمینه‌های اقتصادی، نظامی و انرژی دارند.

آمریکا هر دو کشور را تهدیدی برای منافع خود می‌بیند و برای ضربه به این کشورها از فشارهای اقتصادی و نظامی استفاده می‌کند.

مردم هر دو کشور با مقاومت خود نشان داده‌اند که نمی‌گذارند سیاست‌های آمریکا به اهداف خود برسد.

