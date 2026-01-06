  1. استانها
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۱۵

مراسم اختتامیه اعتکاف در دلگان برگزار شد

دلگان_مراسم اختتامیه اعتکاف معنوی ایام‌البیض ماه رجب، با حضور معتکفین و روحانیون در شهرستان دلگان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه مراسم اختتامیه اعتکاف معنوی ایام‌البیض ماه رجب، با حضور معتکفین و روحانیون در مصلی امام علی (ع) شهرستان دلگان برگزار شد.

مراسم با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید آغاز شد، شرکت‌کنندگان پس از سه روز عبادت، روزه و انس با معبود، مناجات‌ها و دعاهای اختتامیه را زمزمه کردند.

حجت الاسلام والمسلمین حمید بامری، امام جمعه شهرستان دلگان در این مراسم با اشاره به فضیلت ماه رجب، تصریح کرد: ایام‌البیض، چهل چراغی از نور در این ماه حرام است که قلب‌های مشتاق را به سمت ملکوت اعلی پرواز می‌دهد. امیدواریم برکات این عبادت، در تمامی شئون زندگی فردی و اجتماعی ما جاری شود.

همچنین در حاشیه این مراسم، از خدمات دست‌اندرکاران و خادمان این دوره از اعتکاف که در تأمین مقدمات آسایش معنوی معتکفین تلاش کردند، قدردانی شد.

