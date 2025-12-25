  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۴ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۱۸

سه روز در بهشت؛ آغاز ثبت‌نام اعتکاف ۱۴۰۴ در ۱۴۵ مسجد سیستان و بلوچستان

سه روز در بهشت؛ آغاز ثبت‌نام اعتکاف ۱۴۰۴ در ۱۴۵ مسجد سیستان و بلوچستان

زاهدان - ثبت‌نام اعتکاف ۱۴۰۴ در ۱۴۵ مسجد سیستان و بلوچستان آغاز شد؛ آیینی معنوی با شعار «اعتکاف، معنویت، اتحاد و استقامت» که فرصتی برای سه روز حضور در بهشت، انس با خدا و خودسازی فراهم میکند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جان‌آبادی، معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان، در گفت و گو با خبرنگار مهر از آغاز ثبت‌نام اعتکاف سال ۱۴۰۴ در استان خبر داد و گفت: امسال مراسم معنوی اعتکاف در ۱۴۵ مسجد سراسر استان برگزار خواهد شد و فهرست این مساجد در سامانه اینترنتی etekafsb.com در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

وی افزود: ثبت‌نام از روز گذشته آغاز شده و تا ۱۱ دی‌ماه ادامه خواهد داشت. مبلغ شرکت در این مراسم ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده و شعار اعتکاف امسال «اعتکاف، معنویت، اتحاد و استقامت» است.

سه روز در بهشت؛ آغاز ثبت‌نام اعتکاف ۱۴۰۴ در ۱۴۵ مسجد سیستان و بلوچستان

حجت الاسلام جان‌آبادی با اشاره به اهمیت این آئین معنوی گفت: اعتکاف فرصتی برای «سه روز در بهشت» است که جوانان و اقشار مختلف می‌توانند با حضور در مساجد، روح خود را به معنویت و انس با خداوند پیوند دهند.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان تصریح کرد: ثبت‌نام اولیه در مرکز استان از طریق سامانه انجام می‌شود و در سایر شهرستان‌ها نیز ادارات تبلیغات اسلامی مسئولیت ثبت‌نام را بر عهده دارند.

کد خبر 6701790

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • عقیله IR ۱۵:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      1 0
      پاسخ
      عالی
    • پارمیدا سازنده سیاسر CA ۱۶:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      0 0
      پاسخ
      خیلی خوب است
    • زهرا میرشکاری IR ۲۱:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      0 0
      پاسخ
      من میخواهم برای اعتکاف در مسجد فاطمه زهرا ثبت نام کنم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها