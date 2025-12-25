حجتالاسلام والمسلمین سعید جانآبادی، معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان، در گفت و گو با خبرنگار مهر از آغاز ثبتنام اعتکاف سال ۱۴۰۴ در استان خبر داد و گفت: امسال مراسم معنوی اعتکاف در ۱۴۵ مسجد سراسر استان برگزار خواهد شد و فهرست این مساجد در سامانه اینترنتی etekafsb.com در دسترس علاقهمندان قرار دارد.
وی افزود: ثبتنام از روز گذشته آغاز شده و تا ۱۱ دیماه ادامه خواهد داشت. مبلغ شرکت در این مراسم ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده و شعار اعتکاف امسال «اعتکاف، معنویت، اتحاد و استقامت» است.
حجت الاسلام جانآبادی با اشاره به اهمیت این آئین معنوی گفت: اعتکاف فرصتی برای «سه روز در بهشت» است که جوانان و اقشار مختلف میتوانند با حضور در مساجد، روح خود را به معنویت و انس با خداوند پیوند دهند.
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی استان تصریح کرد: ثبتنام اولیه در مرکز استان از طریق سامانه انجام میشود و در سایر شهرستانها نیز ادارات تبلیغات اسلامی مسئولیت ثبتنام را بر عهده دارند.
