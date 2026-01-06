تشکیل ۲۹ کمیته ویژه دهه فجر در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد خاضع در نشست برنامهریزی دهه فجر کهگیلویه و بویراحمد گفت: همزمان با چهل و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و تقارن آن با اعیاد شعبانیه، برنامههای این ایام باید با مشارکت حداکثری مردم، تلفیقی از شادی و معرفت و در تراز انقلاب برگزار شود.
وی افزود: برای اجرای منسجم برنامهها و هماهنگی امور، ۲۹ کمیته تخصصی مطابق با دستورالعمل ستاد مرکزی دهه فجر در استان تشکیل شده است و دستگاههای مختلف مسئولیت بخشهای گوناگون را برعهده خواهند داشت.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: برنامههای دهه فجر با راهپیمایی نمادین خودرویی و موتوری در ۱۲ بهمن، همزمان با سالروز ورود تاریخی امام خمینی (ره)، آغاز میشود و مراسم میثاق با شهدا در گلزارهای شهدا در سراسر استان برگزار خواهد شد.
وی از نورافشانی در شب ۲۲ بهمن و برگزاری راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمن بهعنوان نقطه اوج برنامهها یاد کرد.
حجت الاسلام خاضع با تأکید بر لزوم تبلیغات هوشمندانه و استفاده از ظرفیت هنر و فضای مجازی برای معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی، تاکید کرد: دهه فجر فرصتی برای تبیین واقعیات دوران رژیم پهلوی و نمایش پیشرفتهای کشور در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی است.
وی همچنین بر اهمیت فعالسازی ستادهای شهرستانی، بخشی و روستایی، فضاسازی گسترده شهری، برگزاری مجالس قرآنی و محافل معنوی، و اجرای آثار هنری متناسب با ارزشهای انقلاب اسلامی تأکید کرد.
