به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، از برگزاری جلسه کمیته اقتصادی این کمیسیون با حضور رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا)، معاون ارزی بانک مرکزی و معاون صندوق توسعه ملی خبر داد.
وی با اشاره به مصوبه شورای اقتصاد بر اساس پیشنهاد رئیسجمهور مبنی بر راهاندازی ۷ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی توسط ساتبا، گفت: این جلسه با هدف بررسی روند اجرای این مصوبه و تأمین منابع مالی و ارزی آن برگزار شد.
پژمانفر با تأکید بر اهمیت توسعه نیروگاههای خورشیدی در حوزه اقتصاد، تولید و صرفهجویی در مصرف سوختهای فسیلی، افزود: هر هزار مگاوات برق خورشیدی سالانه معادل ۳۲۵ میلیون دلار صرفهجویی در مصرف گازوئیل به همراه دارد. در صورت راهاندازی هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی، علاوه بر کاهش آلودگی هوا، شاهد کاهش قابل توجه مصرف سوختهای مایع مانند مازوت و گازوئیل خواهیم بود؛ آن هم در شرایطی که کشور ناچار به واردات سوخت و پرداخت هزینههای سنگین ارزی است.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: بر اساس مصوبه شورای اقتصاد مقرر شده بود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی برای این طرح پرداخت شود که تاکنون حدود ۶۰۰ میلیون دلار آن تخصیص یافته و مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین دو حواله ۱۰۰ میلیون دلاری صادر شده که مجموع پرداختیها را به حدود ۸۰۰ میلیون دلار میرساند، اما همچنان فاصلهای حدود یک میلیارد دلار تا تحقق کامل این رقم وجود دارد.
وی افزود: در این جلسه مصوب شد صندوق توسعه ملی باقیمانده مبلغ را مسدود کرده و اسناد مربوطه از طریق ساتبا به بانک مرکزی ارسال شود تا فرآیند تخصیص ارز تسریع شود.
پژمانفر با انتقاد از نحوه اولویتبندی تخصیص ارز در کشور، تصریح کرد: با توجه به شرایط ارزی کشور و تأکید رئیسجمهور بر ضرورت راهاندازی ۷ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی، از بانک مرکزی خواستیم این پروژه در اولویت تخصیص ارز قرار گیرد؛ بهویژه در شرایطی که مبالغ قابل توجهی برای واردات کالاهایی مانند تلفن همراه اختصاص یافته که از فوریت کمتری برخوردارند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم گفت: مقرر شد بانک مرکزی گزارشی تفصیلی از تخصیص ارز در دو بخش ارائه دهد؛ نخست در خصوص پروژه ۷ هزار مگاواتی ساتبا و دوم در ارتباط با تخصیص ارز وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تجهیزات نیروگاههای خورشیدی.
رئیس کمیسیون اصل نود خاطرنشان کرد: طبق گزارش بانک مرکزی، بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۴ برای واردات پنلهای خورشیدی تخصیص داده شده که مقرر شد بانک مرکزی گزارش تامین نهایی این مبلغ را به کمیسیون ارسال کند. بخشی از آن از طریق طرحهای ساتبا و بخشی دیگر از سوی بخش خصوصی با مجوز وزارت صمت پیگیری میشود. همچنین مقرر شد گزارش این اقدامات بهصورت ویژه و تفصیلی به کمیسیون اصل نود ارائه شود.
وی در پایان با اشاره به دغدغههای موجود درباره کیفیت پنلهای خورشیدی، تأکید کرد: تمامی پنلها باید پیش از ورود به گمرک، تأییدیههای استاندارد لازم را دریافت کرده و آزمایشهای فنی کافی روی آنها انجام شود. این موضوع بهطور جدی پیگیری خواهد شد تا سرمایهگذاران و فعالان بخش خصوصی از استاندارد و کیفیت تجهیزات اطمینان کامل داشته باشند
