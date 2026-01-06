شیخی: سیر نزولی نرخ بیکاری در یزد؛ نرخ بیکاری در یزد به ۶ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد شیخی، صبح سهشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به روند نزولی نرخ بیکاری طی سالهای اخیر گفت: نرخ بیکاری از ۱۱/۸ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۹/۲ درصد در سال ۱۴۰۱ و سپس ۷ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده و این سیر نزولی در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه یافته است.
وی افزود: نرخ بیکاری مردان در سال گذشته ۳/۳ درصد و نرخ بیکاری زنان ۱۴ درصد بوده که علیرغم اختلاف قابلتوجه میان دو گروه، در مجموع وضعیت اشتغال یزد نسبت به میانگین کشور مطلوبتر ارزیابی میشود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یزد ادامه داد: طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری تابستان ۱۴۰۴ نیز با کاهش ۰/۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۶ درصد رسیده است.
شیخی جمعیت فعال استان را در این سال ۵۴۴ هزار و ۸۷۰ نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد نزدیک به ۳۷۳ هزار نفر شاغل و حدود ۲۱ هزار و ۹۰۰ نفر بیکار هستند که بیش از نیمی از بیکاران را زنان تشکیل میدهند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یزد با تأکید بر چالشهای موجود افزود: بالاتر بودن نرخ بیکاری زنان بهویژه در میان بانوان تحصیلکرده و فارغالتحصیلان دانشگاهی، ناشی از عدم تطابق رشتهها و مهارتها با نیاز واقعی بازار کار است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یزد تصریح کرد: بخش عمده بازار کار استان به نیروهای فنی، عملیاتی و مردان اختصاص دارد، در حالی که بخش بزرگی از نیروی متقاضی، زنان دانشگاهدیده هستند.
وی در تشریح برنامههای اشتغالزایی اجراشده گفت: اعطای تسهیلات برای مشاغل خانگی و روستایی، اجرای طرحهای کارورزی فارغالتحصیلان، یارانه دستمزد و مشوقهای بیمهای از جمله اقداماتی بوده که در تثبیت اشتغال و توسعه ظرفیت تولید نقشآفرین بودهاند.
شیخی همچنین از تداوم حمایت از طرحهای دانشبنیان، زنان کارآفرین و تعاونیهای فعال بهعنوان محور برنامههای آینده خبر داد و افزود: در حال حاضر بخش صنعت با ۴۷/۹ درصد بیشترین سهم اشتغال استان را دارد، اما سهم بخش خدمات نیز با رشد اخیر خود به ۴۴/۲ درصد رسیده است.
نظر شما