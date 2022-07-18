گزارش حسابرسی دوره پنجم مدیریت شهری آماده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آخوندی با اشاره به اینکه بعد از ۱۱ ماه کار فشرده در کمیسیون برنامه و بودجه گزارش حسابرسی مربوط به سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ شهرداری تهران آماده ارائه در صحن شورا است، گفت: بر اساس بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و همینطور سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های وابسته و نظارت بر حساب درامد هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی بر عهده شورای شهر گذاشته شده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران تاکید کرد: پس از آغاز به کار شورای ششم متأسفانه متوجه شدیم که این وظیفه قانونی شورای شهر در دوره قبلی اصولاً مورد توجه قرار نگرفته و گزارش‌های حسابرسی چهار ساله مربوط به مدیریت پنجم شهری جمع بندی و آماده نشده و به صحن شورا ارائه نشده است.

وی خاطرنشان کرد: با تاکید ریاست شورای اسلامی شهر تهران کمیسیون برنامه و بودجه از همان روزهای ابتدایی به منظور جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال تلاش کرد تا بحث حسابرسی چهار سال مدیریت شهری پنجم را به صورت جدی پیگیری کند.

آخوندی ادامه داد: با توجه به اینکه هیچ گزارش حسابرسی مربوط به سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ وجود نداشت؛ لذا در گام اول می‌بایست نسبت به جمع آوری اطلاعات و گزارش‌ها اقدام می‌شد بر همین اساس جلسات متعددی با حسابرسان در حوزه‌های مختلف از جمله مناطق، شرکت‌ها، سازمان‌ها و …، برگزار و بر اساس برنامه زمان بندی این توافق حاصل شد تا گزارشات حسابرسان به دست ما برسد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه بیش از ۳۰۰ گزارش حسابرسی مربوط به این چهار سال باید جمع بندی می‌شد، خاطرنشان کرد: بعد از جلسات متعدد و بیش از ۸ ماه کار مداوم توسط کارشناسان کمیسیون برنامه و بودجه نهایتاً بیشتر گزارشات از حسابرسان اخذ شد.

وی گفت: بیش از یک هزار صفحه پاور پوینت در مورد این حسابرسی‌ها و جمع بندی آن‌ها آماده شده است. با توجه به حجم زیاد این گزارش‌ها که ۳۰۰ گزارش حسابرسی است و هر کدام صفحات زیادی را شامل می‌شود ما تلاش کردیم که گزارش تجمیعی چهار ساله هر بخش را آماده و به صحن شورا ارائه کنیم تا از این طریق هم یک نمای کلی از عملکرد واحدها در چهار سال دیده شود و هم اینکه در وقت صرفه جویی شود؛ چرا که ارائه ۳۰۰ گزارش حسابرسی به صورت جداگانه وقت زیادی را از شورا می‌گرفت.

آخوندی به صرف بیش از سه هزار نفر ساعت کار کارشناسی توسط نیروهای متخصص مبنی بر بررسی، تجمیع و تلفیق حسابرسی چهار ساله دوره پنجم مدیریت شهری اشاره و خاطرنشان کرد: استخراج بندهای تکلیفی از گزارش حسابرس انجام شد تا در اختیار مدیریت شهری قرار گیرد تا بر اساس آن ایرادات و اشکالات قبلی را برطرف کنند و هم اینکه برای پیشبرد اهداف مدیریت شهری مورد استفاده قرار بگیرد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران عنوان کرد: این گزارش‌ها می‌تواند در شناسایی آسیب‌های مدیریتی و سیستمی مفید واقع شود. با توجه به اینکه شورا بر اساس بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون تشکیلات شورا وظیفه دارد تا موارد نقص و تخلف را اعلام و بر اساس مقررات قانونی پیگیری‌های لازم را انجام دهد مواردی که تخلف شده یا رعایت نشده را می‌توانیم اعلام و مورد پیگیری قرار دهیم.

وی با بیان اینکه چگونه شورای شهر تهران در دوره پنجم به یکی از مهم‌ترین وظایفش که نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری از طریق انتخاب حسابرس و اخذ گزارش حسابرسی و قرائتش بود به هیچ وجه عمل نکرده، گفت: در طول چهار سال گذشته حتی یک گزارش حسابرسی از عملکرد چهار ساله مدیریت شهری در صحن شورا قرائت نشده و حتی از آن بالاتر گزارش‌های حسابرسی از حسابرس اخذ و پیگیری نشده است. مردم تهران باید حتماً بدانند که در دوره‌ای که دائماً صحبت از شفافیت بود یکی از مهمترین مصادیق شفافیت که ارائه گزارش حسابرسی مناطق، سازمان‌ها و واحدهای ستادی شهرداری بوده انجام نشد و هیچ گزارشی در این خصوص به مردم تهران ارائه نگردید.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه اعضای شورای پنجم شهر تهران باید پاسخ دهند که چرا این وظیفه اصلی و قانونی را انجام نداده و پیگیری در خصوص آن انجام نداده اند، گفت: کمیسیون برنامه و بودجه با یک کار فشرده و طولانی مدت از ابتدای شورای ششم توانست گزارش حسابرسی چهارساله مدیریت پنجم شهری را آماده کند.

وی بیان کرد: انشالله از روز سه شنبه گزارش‌های حسابرسی در صحن شورا ارائه خواهد شد. تلاش کردیم به گونه‌ای برنامه ریزی کنیم که در هر جلسه شورا بتوانیم گزارش چهار ساله چند منطقه یا سازمان و شرکت را قرائت کنیم. در این خصوص مجبوریم به صورت تجمیعی و با تاکید بر موارد مهم گزارش و همینطور تکالیفی که بر عهده شهرداری قرار داده خواهد شد موارد را بیان کنیم تا هم مردم از عملکرد چهار ساله مطلع باشند و هم اینکه وظیفه قانونی شورا که در دوره قبل انجام نشده تعیین تکلیف شود.

آخوندی تاکید کرد: ما تلاش کردیم به منظور به روزرسانی گزارش‌ها علاوه بر اینکه گزارش‌های ۴ سال گذشته را در صحن قرائت و اقدامات قانونیش را انجام می‌دهیم برای ۱۴۰۰ نیز حسابرس‌ها را انتخاب کرده تا فردا مورد تصویب شورا قرار گیرند.

وی گفت: برای سال ۱۴۰۱ نیز با رعایت تشریفات قانونی پیشنهاداتمان را در مورد حسابرسان ۱۴۰۱ از اکنون مشخص کردیم و در طرحی که به شورا ارائه شده که در صورت تصویب آن حسابرسان نیز کارشان را آغاز می‌کنند. ما تلاش می‌کنیم گزارش‌های ۱۴۰۰ را همین امسال در صحن شورا تا پایان سال قرائت کنیم. ما به دنبال ان هستیم که در حسابرسی‌ها به روز باشیم.