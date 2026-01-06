مبارکی: حجم مبادلات اقتصادی از پایانه مرزی میلک رشد ۳۰ درصدی داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام مبارکی با اشاره به نقش راهبردی پایانه مرزی میلک در توسعه تجارت و ترانزیت کشور بیان کرد: طی ۹ ماهه سال جاری، مجموع حجم مبادلات اقتصادی انجام‌شده از این پایانه به ۹۱۲ هزار و ۷۲۰ تن رسیده که توسط ۳۴ هزار و ۶۵۲ دستگاه کامیون جابه‌جا شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان گفت: از این میزان تناژ جابجا شده، ۱۹۶ هزار تن مربوط به صادرات و ۷۱۶ هزار و ۷۲۰ تن مربوط به ترانزیت کالا بوده که نشان‌دهنده جایگاه مهم این مرز در کریدورهای ترانزیتی منطقه است.

وی عمده کالاهای جابجا شده از این مرز را هیدرو کربن، سیمان، فرآورده‌های لبنیاتی، قطعات خودرو و لاستیک اعلام کرد و افزود: روزانه به طور متوسط ۲۳۰ دستگاه کامیون از مرز میلک تردد می‌کنند که این موضوع بیانگر افزایش فعالیت‌های حمل‌ونقلی و اقتصادی در این پایانه مرزی است.

مبارکی در پایان تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت‌های پایانه مرزی میلک می‌تواند سهم قابل توجهی در رشد صادرات غیر نفتی، تسهیل ترانزیت و رونق اقتصادی منطقه داشته باشد.