به گزارش خبرنگار مهر، ایرج عزیزی صبح سه شنبه در نشست کمیته اقدام مشترک استانداری سیستان و بلوچستان بر لزوم رعایت دقیق مفاد قانونی توسط تمامی فعالان اقتصادی، بازرگانان و اصناف در فرآیندهای واردات و توزیع کالا، از جمله برنج خارجی، تأکید کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان بیان کرد: هرگونه تخلف در مراحل ثبت، نگهداری، توزیع، حمل و نقل و خروج کالا با برخورد قانونی قاطع مواجه خواهد شد.

وی گفت: تجار موظف‌اند کلیه ضوابط تعیین‌شده دولتی را در خصوص جابه‌جایی و نگهداری کالاها مو به مو اجرا کنند. این الزام قانونی شامل استناد به مواد ۶، ۹ و ۶۳ قانون تعزیرات حکومتی، قانون نظام صنفی و تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

عزیزی همچنین دستگاه‌های کاشف و ضابطین قضائی را به انجام دقیق وظایف محوله مکلف ساخت و هرگونه قصور در این زمینه را قابل پیگیری دانست.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان در پایان از مصرف‌کنندگان خواست تا ضمن رعایت محدودیت‌های خرید شخصی، در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی یا بهداشتی، حتماً موضوع را از طریق میز خدمت الکترونیک تعزیرات گزارش داده و نظارت مردمی را تداوم بخشند.