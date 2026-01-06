گزارشات مردمی ۴۵ تن روغن احتکار شده در شهر خاش را لو داد

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج عزیزی مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان گفت: بر اساس اطلاعات واصله از منابع خبری و گزارشات مردمی، در پی رصد فعالیت‌های مشکوک اقتصادی در سطح شهرستان خاش، کار اطلاعاتی با همکاری برادران گمنام امام زمان (عج) و یگان‌های حفاظت سپاه آغاز شد. این رصدها پس از افزایش گزارش‌های شهروندان مبنی بر کمبود عرضه روغن در بازار صورت گرفت.

وی افزود: با تأیید محل دپوی کالا از طریق پایش‌های میدانی و اطلاعاتی، مأمورین اداره تعزیرات حکومتی به محل مورد نظر اعزام شدند. پس از هماهنگی‌های لازم و اخذ دستورات قضائی، عملیات بازرسی از محل نگهداری آغاز گردید.

عزیزی تصریح کرد: پس از بازرسی دقیق از محل نگهداری، مقدار تقریبی ۴۵ تن روغن خوراکی شناسایی شد که بدون مجوز توزیع و با هدف اخلال در شبکه عرضه، دپو شده بود، با دستور مستقیم رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان خاش، کلیه محموله تحت نظارت قانونی توقیف و صورت‌جلسه مربوطه تنظیم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان تاکید کرد: این محموله احتکاری با دستور مقام قضائی توقیف و پرونده متخلفین جهت رسیدگی به مراجع ذیصلاح ارجاع شد.