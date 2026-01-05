  1. استانها
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۲۸

جریمه ۲۰۰ میلیاردی تعزیرات برای ترک فعل در نظارت عرضه سوخت

زاهدان- تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان علیه یک نهاد عمومی رای بدوی سنگین ۲۰۰ میلیاردی انفصال از خدمت به دلیل ترک فعل در نظارت بر عرضه سوخت صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ایرج عزیزی مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان گفت: اداره کل تعزیرات حکومتی استان، رأی غیابی خود را علیه یکی از نهادهای عمومی به دلیل عدم نظارت مؤثر و ترک فعل مدیران مرتبط صادر کرد که منجر به عرضه سوخت خارج از ضوابط دولتی شده بود.

وی افزود: در رأی اولیه صادره، نهاد مذکور و افراد دخیل در این تخلف، به پرداخت جریمه نقدی بالغ بر بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال به نفع صندوق دولت و انفصال از خدمت برخی مسئولان مرتبط محکوم شدند.
عزیزی گفت: این پرونده پس از شکایت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و گزارش‌های عمومی آغاز شد.

عزیزی از واخواهی و رسیدگی مجدد در شعب ویژه خبر داد و گفت: با اعتراض و درخواست واخواهی نهاد محکوم، پرونده هم‌اکنون در شعب ویژه تعزیرات در حال رسیدگی مجدد است تا حکم بدوی مورد بازبینی قرار گیرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان بر لزوم پاسخگویی مدیران تأکید کرد و بیان داشت: مدیران دولتی و خصوصی مسئولیت قانونی حفظ امانت و نظارت مستمر بر عملکرد مجموعه‌های تحت امر خود را دارند.

وی گفت: هرگونه کوتاهی در این زمینه که موجب وقوع تخلفات صنفی، بهداشتی یا قاچاق شود، با پیگیری قاطع و پیامدهای قانونی سنگین همراه خواهد بود.

عزیزی حفظ سلامت اداری را بر هرگونه منافع سازمانی مقدم دانست.

کد خبر 6713948

