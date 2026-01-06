عتباتی: ارزهای حاصل از صادرات به آذربایجان غربی استرداد شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی در جلسه پیگیری پرونده‌های رفع تعهدات، اظهار کرد: رفع تعهدات ارزی تأثیر بسزایی در حفظ منابع ارزی کشور، پیشگیری از تخلفات ارزی، افزایش شفافیت مالی و حفظ اعتبار تجاری وارد کنندگان دارد که در نهایت منجر به جلوگیری از سو استفاده‌های احتمالی و تخلفات ارزی آسیب زا به اقتصاد کشور می‌شود از این رو لازم است در راستای تسریع در شناسایی و تعقیب کیفری، دستگاه‌های نظارتی و قضائی با متخلفین در این حوزه ورود و برخورد جدی و قاطع داشته باشند.

برخورد قاطع قوه قضائیه برای مقابله با عدم رفع تعهدات ارزی

وی گفت: نکته مهم برگشت ارز از محل صادرات و رفع تعهد ارزی از کسانی است که از ارز تخصیص داده شده منتفع شده‌اند و در ادامه برخوردهای قضائی، عبرت آموز و بازدارنده با افرادی که به این امر تمکین نمی‌کنند است.

عتباتی از مجموعه‌های نظارتی خواست منتظر اعلام افرادی که به رفع تعهدات ارزی خود نشده‌اند از سوی متولیان نشوند ورودی‌های جدی به این موضوع داشته باشند چراکه بسیاری از مشکلات اقتصادی که کشور درگیر آن است ریشه در همین عدم رفع تعهدات ارزی است.

وی با بیان اینکه دستگاه قضائی استان عزم جدی برای بازگرداندن کلیه ارزهای حاصل از صادرات و مقابله با عدم رفع تعهدات ارزی دارد به مدیران بانکی استان و مدیران حوزه صنعت دستور داد به قید فوریت و با استفاده از ظرفیت‌های قضائی و نظارتی استان نسبت به استرداد ارزهای حاصل از صادرات و رفع تعهدات ارزی اقدام کنند.

سواستفاده از کارت‌های بازرگانی پیگیری می‌شود

حسین مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت: جرایم اقتصادی از جمله قاچاق ارز و فرارهای مالیاتی در قالب عدم رفع تعهدات ارزی صورت می‌گیرد از این رو حفاظت از منابع ارزی و شفافیت‌های ارزی در بحث صادرات یک ضرورت است.

وی تاکید کرد: رویکرد دستگاه قضائی استان مبارزه بی امان با مفاسد است و با توجه به اینکه بسیاری از چالش‌های اقتصادی ناشی از اهمال و ترک فعل هاست از این رو باید با این ترک فعل‌ها برخورد قاطع و بازدارنده نمود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان به سو استفاده از کارت‌های بازرگانی نیز پرداخت و گفت: بخشی از تخصیص ارزها در قالب کارت‌های بازرگانی اتفاق می‌افتد که بسیاری از این کارت‌ها به صورت اجاره‌ای هستند که در رسیدگی به جرایم عدم رفع تعهدات ارزی از طریق این کارت‌ها باید افرادی که از آنها منتفع شده‌اند شناسایی و به عنوان مباشر رفتار مجرمانه تحت تعقیب قرار گیرند.

در ادامه جلسه دستورات جلسه مطرح و هریک از مجموعه‌ها گزارشی از وضعیت رفع و عدم رفع تعهدات ارزی و اقدامات صورت گرفته را ارائه و پس از بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌ها جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.