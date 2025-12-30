عتباتی: سیل خروشان مردم در ۹ دی فتنه دشمنان را نقش بر آب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی روز سه شنبه در بیست و هشتمین جلسه شورای معاونین دادگستری آذربایجان غربی با گرامیداشت حماسه ۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، افزود: سیل خروشان مردم ایران در ۹ دی ۸۸، فتنه و نقشه شوم دیگری از دشمنان این مرز و بوم را نقش بر آب کردند و با تجدید میثاق و پیمان با ولایت، انقلاب و شهدا خود، نشان دادند که پیرو ولی امر و حافظ انقلاب اسلامی هستند و از این رو بر همه و در هر جایگاهی که باشند واجب است در خدمت مردم باشند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد: منویات مقام معظم رهبری در چند سال اخیر حول محور تولید، اشتغال و اقتصاد می‌باشد و اگر این منویات به طور حداکثری اجرایی و عملی شود مشکلات معیشت و اقتصادی در کشور را شاهد نخواهیم بود.

وی در ادامه با اشاره به نقش پر رنگ دستگاه قضائی در حوزه مقابله با جرایم اقتصادی و ارزی گفت: در حوزه جرایم مالی، اقتصادی، فرارهای مالیاتی و عدم رفع تعهدات ارزی دستگاه قضائی با برخوردهای قاطع نقش پر رنگی دارد، برخی از این جرایم در قالب اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی الارض قابلیت تعقیب دارند از این رو بر برخورد قاطع، بازدارنده و بدون مماشات با این جرایم که نقش مستقیمی در بازار و معیشت مردم دارند تاکید می‌شود.

کسر از آمار که یکی از موارد مورد تاکید در بخشنامه معاونت اول قوه قضائیه هست موضوع دیگری بود که عتباتی به آن پرداخت و بیان کرد: از مواردی که موجب کسر از آمار می‌باشد، قرارهای رفع نقص از جمله نقص تحقیقات می‌باشد از این رو این موضوع می‌بایست در شعب تحقیق و در محاکم مورد توجه جدی قرار گیرد و تیم‌های بازرسی این مورد را مدنظر قرار دهند تا از اطاله دادرسی پیشگیری و در امر احقاق حق تسریع شود.