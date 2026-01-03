به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی روز شنبه در دیدار با اصناف و بازاریان ارومیه با بیان اینکه غالب اصناف و بازاریان خود را جان فدای مردم می‌دانند، گفت: مسئولیت‌پذیری، نوع‌دوستی و روحیه انقلابی بازاریان استان همانند روزهای نخست انقلاب است.

وی تأکید کرد: امنیت، لازمه فعالیت‌های اقتصادی است و بازاریان باید اجازه ندهند افراد فرصت‌طلب و نفوذی خارج از بازار، میدان‌داری کنند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی اضافه کرد: بازاریان با مدیریت درونی بازار و رعایت انصاف در قیمت‌ها، در شرایط فعلی که مردم با مشکلات معیشتی مواجه‌اند، بیش از پیش هوای مردم را داشته باشند.

تاکید استاندار آذربایجان غربی برنقش اصناف در ثبات بازار و اقتصاد

استاندار آذربایجان‌غربی نیز با تأکید بر نقش کلیدی اصناف و بازاریان در اقتصاد مردمی گفت: اصناف ستون فقرات معیشت جامعه هستند و ثبات بازار، تأمین به‌موقع کالاهای اساسی و آرامش اقتصادی بدون همراهی و مشارکت جدی آنان امکان‌پذیر نیست.

رضا رحمانی، با اشاره به ضرورت مدیریت جهادی و تمام‌وقت مسئولان، اظهار کرد: کسی که در جمهوری اسلامی مسئولیت می‌پذیرد، نباید برای خدمت به مردم تعطیلی قائل شود؛ چرا که پاداش واقعی این مسیر، رضایت الهی است.

استاندار آذربایجان‌غربی با قدردانی از بازاریان و تولیدکنندگان افزود: بازار و اصناف همواره در خط مقدم تأمین معیشت مردم بوده‌اند و همان‌گونه که در نامه تاریخی امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر تأکید شده، توجه به بازار و تولیدکنندگان از اصول اساسی حکمرانی است.

رحمانی با اشاره به برخی چالش‌ها در حوزه تخصیص ارز و ثبت سفارش، گفت: بعضاً موانعی در این فرآیندها ایجاد می‌شود که می‌تواند تبعات منفی برای بازار داشته باشد؛ که انتظار می‌رود با هماهنگی دستگاه‌های ملی و استانی، این مسائل در سریع‌ترین زمان ممکن برطرف شود تا کنترل و مدیریت بازار با سهولت بیشتری انجام گیرد.

استاندار آذربایجان‌غربی همچنین بر ضرورت رویکرد تسهیل گرانه دستگاه‌های نظارتی تأکید کرد و گفت: سخت‌گیری‌های بی‌مورد و بروکراسی‌های زائد به بازار و معیشت مردم آسیب می‌زندکه انتظار داریم نهادهای مسئول، وظایف قانونی خود را با رویکرد حل مسئله و همراهی انجام دهند.

تفویض اختیارات دولت در حوزه بازار ومرزها به استان‌ها

رحمانی با اشاره به تفویض اختیارات دولت به استان در حوزه مدیریت بازار و مرزها، این موضوع را فرصتی مهم دانست و افزود: اصناف باید با جدیت وضعیت اقلام پرمصرف را رصد کنند تا آرامش بازار حفظ شود.

در بخش دیگری از این نشست، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی نیز با قدردانی از همکاری و تعامل اصناف و بازاریان اعلام کرد: موانع ورود کالاهای اساسی در استان برطرف شده و از نظر تأمین اقلام ضروری، مشکلی وجود ندارد.

سخاوت خیرخواه افزود: طی مدت اخیر ۳۸ مورد بازرسی از سطح بازار انجام شده که تعداد بازرسی‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته و در عین حال، میزان ثبت تخلفات ۳۰ درصد کاهش داشته است.

در ابتدای این نشست نیز بازاریان و اصناف به بیان مشکلات خود پرداختند.