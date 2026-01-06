دانمارک به ترامپ هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «مته فردریکسن» نخستوزیر دانمارک در مصاحبه مطبوعاتی خود در واکنش به تهدیدات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اشغال گرینلند گفت: این تهدیدات باید جدی گرفته شوند. هدف قرار دادن یک کشور عضو ناتو از سوی یکی دیگر از اعضای این پیمان میتواند پایههای آن را از بین ببرد.
وی بیان کرد که هر حمله نظامی از سوی آمریکا علیه گرینلند باعث میشود همه چیز از جمله پیمان ناتو متوقف شود و نظام امنیتی غرب به صورت کامل از بین برود.
رئیسجمهور آمریکا چندی قبل در مصاحبه با آتلانتیک، گفت که آمریکا پس از ونزوئلا، به گرینلند نیز نیاز دارد. او تاکید کرد که کاراکاس ممکن است آخرین کشوری نباشد که قربانی مداخله واشنگتن میشود. این در حالی است که دانمارک بارها تاکید کرده گرینلند تحت حاکمیت این کشور قرار دارد.
تحلیلگران معتقدند این موضعگیری، نمونهای دیگر از رویکرد فشار و مداخله واشنگتن در مناطق حساس و استراتژیک جهان به شمار میآید. این در حالی است که پیشتر انگلیس به این ادعای آمریکا واکنش منفی نشان داده بود.
