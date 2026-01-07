به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، در بیانیه کاخ سفید آمده است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرده الحاق گرینلند «اولویت امنیت ملی آمریکا» محسوب می‌شود.

یک مقام آمریکایی تصریح کرد که موضوع تصاحب گرینلند «از دستور کار خارج نخواهد شد» و ترامپ علی‌رغم مخالفت رهبران ناتو، به دنبال انعقاد توافقی در این زمینه است.

این مقام افزود: رئیس‌جمهور آمریکا و مشاورانش گزینه‌هایی از جمله خرید این منطقه از دانمارک یا امضای توافقنامه ارتباط آزاد با جزیره را بررسی می‌کنند.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که آمریکا روز شنبه نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا را ربود و ترامپ تهدید کرد که درصدد تصاحب کشورهای دیگر و همچنین جزیره گرینلند خواهد بود.

روزنامه «وال استریت ژورنال» نیز در تاریخ ۷ مه ۲۰۲۵ گزارش داد که دولت ترامپ تلاش‌های خود را برای گردآوری اطلاعات جاسوسی مرتبط با گرینلند تشدید کرده است.

آمریکا به دلیل موقعیت راهبردی گرینلند در منطقه قطبی، این جزیره را برای تقویت امنیت ملی خود حیاتی می‌داند. گرینلند امکان رصد فعالیت‌های نظامی روسیه و چین در منطقه را فراهم می‌کند و علاوه بر آن، وجود منابع طبیعی همچون نفت، گاز و معادن نیز بر اهمیت آن افزوده است.

