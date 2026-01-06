به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده با اشاره به نقش مهم تولید در اقتصاد کشور، اظهار کرد: تولید از ارکان اساسی اقتصاد به شمار می‌رود و تولیدکنندگان، جهادگران عرصه اقتصادی در شرایط کنونی هستند.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان با تأکید بر لزوم تنوع‌بخشی به اقتصاد کشور، تصریح کرد: نباید تلاش‌ها به گونه‌ای باشد که دنیا ایران را صرفاً به‌عنوان تولیدکننده نفت بشناسد، بلکه باید ایران به‌واسطه تولید فولاد باکیفیت و محصولات صنعتی شناخته شود. فولاد هرمزگان یکی از ظرفیت‌های بزرگ برای خروج اقتصاد کشور از حالت تک‌محصولی است.

وی با تأکید بر ضرورت اجرای پروژه‌های توسعه‌ای، خاطرنشان کرد: فولاد هرمزگان نباید متوقف بماند و این صنعت باید با بهره‌گیری از توان جوانان و مشارکت مجموعه‌های دانش‌بنیان، مسیر توسعه و بالندگی خود را ادامه دهد.

آیت‌الله عبادی‌زاده با اشاره به اهمیت تقویت ارتباط میان مراکز علمی و صنعت، به‌ویژه دانشگاه‌ها، گفت: تربیت نیروی انسانی متخصص در دانشگاه‌ها و هنرستان‌های جوار صنعت و همچنین نقش‌آفرینی اساتید و دانشگاهیان در حل چالش‌های صنایع، از پیامدهای مهم این تعامل سازنده است.

وی با اشاره به صدور مجوزهای لازم برای استقرار صنایع پایین‌دستی فولاد هرمزگان در استان، بیان کرد: توسعه صنایع پایین‌دستی فولاد در هرمزگان می‌تواند نقش مؤثری در تقویت اشتغال مولد و ایجاد ارزش افزوده بیشتر ایفا کند.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان با اشاره به برخورداری استان از دو هزار و ۲۰۰ کیلومتر نوار ساحلی، تصریح کرد: استقرار متوازن صنایع در طول نوار ساحلی استان باید مورد توجه قرار گیرد و شرق هرمزگان از ظرفیت‌های مناسبی برای توسعه صنعتی برخوردار است.

آیت‌الله عبادی‌زاده با اشاره به چالش‌های کشور در حوزه تأمین برق، گفت: ایجاد نیروگاه توسط صنایع و تأمین برق مورد نیاز از سوی خود واحدهای صنعتی، می‌تواند به تقویت تولید کمک کرده و از بروز نوسانات در روند رشد صنایع جلوگیری کند.

وی در پایان با تأکید بر لزوم هدفمندسازی مسئولیت‌های اجتماعی صنایع، اظهار کرد: ایفای مسئولیت اجتماعی باید به‌صورت اصولی، قانونمند و در قالب یک نظام و ساختار مشخص انجام شود تا اثرگذاری واقعی در توسعه منطقه‌ای و اجتماعی داشته باشد.