استقرار متوازن صنایع فولادی در شرق هرمزگان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمد عبادیزاده صبح یکشنبه در دیدار با مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان و مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان که در دفتر امام جمعه بندرعباس برگزار شد، صنعت فولاد را از ارکان اصلی اقتصاد ملی دانست و اظهار کرد: افزایش تولید و سودآوری در این بخش نشان میدهد که هدفگذاری صنعت فولاد کشور صحیح بوده و برنامهریزی قابل قبولی برای تحقق این اهداف انجام شده است.
وی با اشاره به موقعیت ویژه هرمزگان گفت: این استان با دارا بودن بیشترین طول نوار ساحلی کشور، ظرفیتهای ارزشمندی برای سرمایهگذاری دارد. سواحل مکران از جمله این ظرفیتهاست که همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب و رئیسجمهور قرار گرفته است.
نماینده ولیفقیه در هرمزگان با تأکید بر لزوم توازن در توسعه صنایع تصریح کرد: در گذشته صنایع در اطراف بندرعباس مستقر بودند، اما با گسترش این شهر و تبدیل آن به کلانشهر، فاصله صنایع تا مناطق مسکونی کاهش یافته و نگرانیهایی را به وجود آورده است. از این رو استقرار متوازن صنایع، بهویژه در شرق استان هرمزگان باید در دستور کار قرار گیرد.
آیتالله عبادیزاده اشتغال را یکی از مهمترین دغدغههای مردم هرمزگان دانست و افزود: این استان طی سالهای گذشته در رتبههای نخست بیکاری و فقر کشور قرار داشته است و توجه به اشتغال، نقش کلیدی در کاهش این مشکلات ایفا میکند.
وی همچنین خواستار جذب مستقیم نیروهای بومی در صنایع شد و تأکید کرد: علاوه بر اشتغال نیروهای اصلی در فولاد هرمزگان، فعالیت نیروهای شاغل در صنایع پاییندستی و شرکتهای اقماری نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری استان دارد. از این رو لازم است شرکتهای اقماری مرتبط با صنایع مستقر در هرمزگان نیز در داخل استان مستقر شوند.
نماینده ولیفقیه در استان با اشاره به اهمیت پیوند صنعت و دانشگاه خاطرنشان کرد: دانشگاهها شناخت کافی از مسائل و چالشهای صنعت ندارند و صنایع نیز نسبت به ظرفیتهای علمی و پژوهشی دانشگاه آگاهی لازم ندارند. تقویت ارتباط میان دانشگاه و صنعت میتواند ضمن رفع بسیاری از مشکلات صنایع، به ارتقای توان علمی و پژوهشی دانشگاهها نیز کمک کند.
