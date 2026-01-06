جزئیات رویداد ملی «بوشهر، حسینیه مقاومت» تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد قادری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در تشریح برنامههای رویداد ملی «بوشهر، حسینیه مقاومت» اظهار کرد: این رویداد به منظور گرامیداشت فخر ستایشگری پهنه جنوب، ناخدا عباس دریانورد و با حضور حجتالاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر و فعالان فرهنگی، هنری و جامعه ستایشگری کشور برگزار میشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر افزود: رویداد «بوشهر، حسینیه مقاومت» با هدف تبیین گفتمان مقاومت، تقویت پیوند هنر، رسانه و هیأت و همچنین همافزایی جامعه ستایشگری کشور طراحی و برنامهریزی شده است.
وی گفت: نخستین برنامه این رویداد، سهشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴ ساعت ۱۹ در سالن شهید آوینی برگزار میشود که شامل نشست تخصصی «هنر و رسانه» و اکران اختصاصی مستند سینمایی «ناخدا عباس» خواهد بود.
وی ادامه داد: چهارشنبه ۱۷ دی ساعت ۱۵ نیز نشست تخصصی جامعه ستایشگری پهنه جنوب کشور در سالن جلسات پردیس علوم پزشکی برگزار میشود که فرصتی برای تبادل تجربیات و هماندیشی مداحان و فعالان هیأتی جنوب کشور است.
حجتالاسلام قادری با اشاره به رویداد اصلی گفت: برنامه محوری «حسینیه مقاومت» چهارشنبه ساعت ۱۸ در مسجد سیدالشهدا (شنبدی) برگزار خواهد شد که نقطه اوج این رویداد ملی به شمار میرود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر در پایان خاطرنشان کرد: نشست کانون مداحان کشور نیز پنجشنبه ساعت ۸ صبح در سالن شماره یک استانداری برگزار میشود و این نشست نقش مهمی در همگرایی و سیاستگذاری فعالیتهای ستایشگری در سطح ملی خواهد داشت.
نظر شما