رویداد ملی «بوشهر؛ حسینیه مقاومت» برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر شامگاه چهارشنبه در این رویداد با گرامیداشت ایام و سلام و صلوات بر حضرت فاطمه زهرا (س)، اظهار کرد: مفتخریم که در گوشهای از پایتخت مقاومت و در حسینیه مقاومت، پیش از بیان رسمی منویات رهبر معظم انقلاب، به دعوت معظمله برای تبیین گفتمان مقاومت لبیک گفتیم.
حجت الاسلام محمد قادری با اشاره به نقش هدایتگرانه نماینده ولیفقیه در استان بوشهر افزود: این توفیق حاصل دوراندیشی و نگاه حکیمانه حضرت آیتالله صفایی بوشهری است که استان بوشهر برای سومین سال پیاپی پیشگام لبیک به این فرمان راهبردی شده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با تشریح روند برگزاری این رویداد ملی بیان کرد: رویداد «حسینیه مقاومت» با کسب اجازه و بهرهگیری از رهنمودهای نماینده مقام معظم رهبری، در ماه رجب المرجب و پس از فراخوان سراسری هیئات مذهبی کشور، در ۲۰ رشته و چهار محور تخصصی آغاز به کار کرد و نقطه شروع آن در اهواز و جوار مزار ناخدا عباس دریانورد مقاومت بود.
قادری ادامه داد: با همافزایی ذاکران اهلبیت (ع) در استانهای خوزستان و بوشهر و شکلگیری مجمع الذاکرین پهنه جنوب، این حرکت فرهنگی بهعنوان آغازی برای تبیین مفهوم «حسینیه مقاومت» در جنوب کشور رقم خورد و اختتامیه آن در قلب مقاومت ایران اسلامی، بوشهر، برگزار شد؛ شهری که بیش از ۵۰۰ سال نبض مقاومت در آن میتپد.
وی از دریافت ۲۶۹ اثر از هیئات مذهبی سراسر کشور، بهویژه از ۱۵ استان خبر داد و افزود: آثار در چهار محور و رشتههایی چون ادبیات، رسانه هیئت و هنر هیئتی دریافت شد و هیئت داوران، برگزیدگان را در ایام مبارک پیش رو معرفی خواهند کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر برگزاری نشستهای تخصصی شعر هیئت، کارگاههای هنر هیئت و اکران اختصاصی مستند «دلالت» را از دیگر بخشهای این رویداد عنوان کرد و گفت: این مستند با همراهی رسانه ملی و حاصل ۱۵ سال پژوهش درباره شخصیت چندبعدی و الهامبخش ناخدا عباس است که رونمایی شد و بهزودی در قالب پنج قسمت از تلویزیون پخش خواهد شد.
قادری با قدردانی از رسانه ملی افزود: انتظار داریم در مراحل بعدی تولید این مستند، به ابعاد بینالمللی شخصیت ناخدا عباس که در فاز نخست کمتر به آن پرداخته شده، توجه ویژهای شود.
وی با تقدیر از خادمان و مهمانان این رویداد از استانهای خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس و هرمزگان، همچنین مداحان، فعالان هیئتی و اعضای شوراهای اسلامی شهرهای مختلف کشور، تأکید کرد: نام مبارک امام حسین (ع) بر زبان و دل ما جاری است و امیدواریم مسیر ما همواره مسیر حسینی و در لبیک به حضرت صاحبالزمان (عج) باشد.
