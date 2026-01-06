علی اکبر قربانلو در گفتگو با خبرنگار مهر، از توزیع علوفه در پناهگاه حیات وحش خوش ییلاق شاهرود خبر داد و ابراز داشت: این اقدام کمی برای کاستن از فشار مضاعف خشکسالی بر جمعیت جانوری است.
وی افزود: با این اقدام غذای مورد نیاز گونههای شاخص منطقه نظیر کل و بز، قوچ و میش و سایر پستانداران و پرندگان در نقاط مختلف پناهگاه تأمین میشود.
رئیس اداره محیط زیست شاهرود با تاکید بر اینکه خشکسالی اخیر در منطقه موجب کاهش چشمگیر پوشش گیاهی پناهگاه شده است، ابراز داشت: توزیع علوفه یونجه از تبعات پیامدهای ناشی از کمبود منابع غذایی جلوگیری میکند.
قربانلو با اشاره به اینکه محدود شدن منابع غذایی طبیعی برای حیات وحش میتواند پیامدهای جدی به دنبال داشته باشد، تصریح کرد: کاهش زاد آوری، مهاجرت و تلف شدن گونههای جانوری از تبعات این خشکسالی است.
وی افزود: توزیع علوفه در این شرایط بحرانی راهی برای حفظ سلامت و بقای گونههای جانوری است چرا که در پایداری اکوسیستم پیشگیری از تخریب بیشتر پوشش گیاهی نقش مهم خواهد داشت.
