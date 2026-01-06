  1. اقتصاد
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۰۰

یارانه نقش دانش را در تولید کمرنگ کرده بود

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی گفت: یارانه نقش دانش را در تولید کمرنگ کرده بود و به همین دلیل یکی از دوره‌هایی که ارز ترجیحی حذف شد، سال ۱۴۰۱ بود.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه ۱۶ دی ۱۴۰۴ دهمین نمایشگاه صنعت خوراک دام و طیور با حضور معاونان وزارت جهاد کشاورزی و مدیران تشکل‌های خصوصی در محل بوستان گفتگو افتتاح شد.

محمدابراهیم حسن‌نژاد، معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی در این مراسم گفت: در شرایطی قرار داریم که با حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی فضایی را بر صنعت حاکم کرده که تولیدکنندگان عنوان می‌کنند در جامعه اثرگذار است.

وی افزود: ما در وزارت جهاد کشاورزی در جریان مشکلات تولیدکنندگان هستیم. بارها عنوان شده بود که ارز ترجیحی باید حذف شود و تولیدکنندگان در جریان موضوع قرار داشتند.

وی ادامه داد: یارانه نقش دانش را در تولید کمرنگ کرده بود و به همین دلیل یکی از دوره‌هایی که ارز ترجیحی حذف شد سال ۱۴۰۱ بود. البته پیش از این هم در دوره‌ای این موضوع اجرا شده بود. اما در هر دوره نیمه رها شده بود و دوباره شاهد گران‌سازی نرخ ارز در این فضا بودیم.

این مسئول دولتی اظهار کرد: امیدواریم در این مرحله موضوع درست مدیریت شود و بیشترین اثرگذاری را شاهد باشیم و مسیر ادامه پیدا کند.

حسن‌نژاد اظهار کرد: البته در هفته اخیر تصمیمات متفاوت بود؛ ابتدا تصمیم بر این نبود که تأمین ارز ۲۸.۵۰۰ تومان تا پایان سال برای واردات کالاهای اساسی پرداخت شود. اما در ادامه تصمیم نهایی در جلسه روز پنجشنبه گذشته بر حذف از دی ماه گرفته شد.

وی گفت: اجرا نیاز به ملزومات خود دارد و در این راستا، وزارت جهاد کشاورزی در حال بررسی و آماده کردن تصمیماتی است که باید به فوریت برای کمک به تولید انجام شود. بنابراین در این خصوص تأمین سرمایه در گردش یکی از مسائلی است که پیش‌بینی شده و باید بانک‌های عامل آن مشخص شود.

فاطمه امیر احمدی

