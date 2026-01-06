صیاد دیری پس از چهار روز جست و جوی دریایی سالم پیدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی حاجی‌رضایی اظهار کرد: در پی جست‌وجوی مستمر و شبانه‌روزی شناور ناجی ۲۳ و دیگر واحدهای مشارکت‌کننده در عملیات امداد و نجات، قایق صیادی مفقودی شناسایی و سرنشین آن در سلامت کامل پیدا شد.

وی افزود: این قایق صیادی به دلیل بروز نقص فنی و از دست رفتن وسیله ارتباطی، مفقود شده بود که عملیات جست‌وجو پس از اعلام خانواده صیاد مبنی بر عدم بازگشت وی در زمان مقرر به اسکله آغاز شد.

معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ادامه داد: با توجه به در دست نبودن اطلاعات دقیق از موقعیت شناور صیادی، محدوده وسیعی از مناطق احتمالی توسط شناورهای امدادی و واحدهای همیار ناجی مورد پایش قرار گرفت.

حاجی‌رضایی تصریح کرد: در این عملیات، شناورهای امدادرسان محلی به‌عنوان تیم‌های همیار ناجی با هماهنگی انجام‌شده و بر اساس الگوی جست‌وجوی تعیین‌شده، به منطقه اعزام شدند که در نهایت این تلاش‌ها به نتیجه رسید و عملیات با موفقیت به پایان رسید.