  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اندیشمندان و اندیشکده ها
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۱۶

آغاز رویداد زن مجاهد مسلمان؛ بازخوانی انتقادی یک نظریه در میدان تجربه

آغاز رویداد زن مجاهد مسلمان؛ بازخوانی انتقادی یک نظریه در میدان تجربه

رویداد سالانه هفته زن مجاهد مسلمان در ۵ روز تا ۱۸ دی ماه در خانه اندیشه ورزان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رویداد سالانه هفته زن مجاهد مسلمان به همت دفتر مطالعات جنسیت و جامعه، با برگزاری سلسله‌نشست‌های تخصصی «میز قرائت» از روز گذشته آغاز شده و تا روز پنجشنبه ۱۸ دی ماه ادامه دارد.

این نشست‌ها با هدف ایجاد فضایی اندیشه‌ای برای گفت‌وگوی نظری پیرامون مفهوم الگوی سوم زن، بستری برای تضارب آرا، نقد دیدگاه‌ها و تعمیق بحث‌های نظری میان اندیشه‌ورزان و صاحب‌نظران فراهم کرده است.

الگوی سوم زن ناظر به تمایز هویت زن مجاهد مسلمان از الگوهای مسلط شرقی و غربی است؛ مفهومی که در سال‌های اخیر با تکثر قرائت‌ها با ابهام‌هایی مواجه شده و این رویداد در پی بازخوانی انتقادی و دستیابی به فهمی دقیق‌تر، اصیل‌تر و عمیق‌تر از آن است.

این رویداد که با حضور چهره‌هایی چون فهیمه فرهمندپور، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، سارا طالبی، مدیر مرکز راهبری و هم‌آهنگی امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی و مهدی تکلو، مدیر دفتر مطالعات جنسیت و جامعه در خانه اندیشه‌ورزان برگزار می‌شود.

کد خبر 6715558
سیده فاطمه سادات کیایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها