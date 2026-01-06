آغاز رویداد زن مجاهد مسلمان؛ بازخوانی انتقادی یک نظریه در میدان تجربه

به گزارش خبرنگار مهر، رویداد سالانه هفته زن مجاهد مسلمان به همت دفتر مطالعات جنسیت و جامعه، با برگزاری سلسلهنشستهای تخصصی «میز قرائت» از روز گذشته آغاز شده و تا روز پنجشنبه ۱۸ دی ماه ادامه دارد.
این نشستها با هدف ایجاد فضایی اندیشهای برای گفتوگوی نظری پیرامون مفهوم الگوی سوم زن، بستری برای تضارب آرا، نقد دیدگاهها و تعمیق بحثهای نظری میان اندیشهورزان و صاحبنظران فراهم کرده است.
الگوی سوم زن ناظر به تمایز هویت زن مجاهد مسلمان از الگوهای مسلط شرقی و غربی است؛ مفهومی که در سالهای اخیر با تکثر قرائتها با ابهامهایی مواجه شده و این رویداد در پی بازخوانی انتقادی و دستیابی به فهمی دقیقتر، اصیلتر و عمیقتر از آن است.
این رویداد که با حضور چهرههایی چون فهیمه فرهمندپور، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، سارا طالبی، مدیر مرکز راهبری و همآهنگی امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی و مهدی تکلو، مدیر دفتر مطالعات جنسیت و جامعه در خانه اندیشهورزان برگزار میشود.
