آیین اعتکاف در ۵۲۱ مسجد مازندران برگزار شد؛ تقدیر از حضور باشکوه مردم

حجت‌الاسلام محمد مهدی شریف تبار در گفتگو با خبرنگار مهر با تقدیر از حضور باشکوه مردم ولایتمدار استان در آئین اعتکاف افزود: ماه رجب، ماه ریزش رحمت الهی و تجدید عهد با خالق است؛ ماهی که فضای استان مازندران به عطر حضور معتکفین مزین شد و شور بندگی و معنویت، شهرها و روستاهای دیار علویان را فرا گرفت.

وی گفت: برگزاری آئین پرفیض اعتکاف ایام‌البیض ۱۴۰۴ در بیش از ۵۲۱ مسجد استان، جلوه‌ای درخشان از ایمان، وحدت و نشاط دینی مردم مؤمن مازندران بود.

وی با تقدیر و تشکر از تمام معتکفان، به‌ویژه نوجوانان و جوانان مؤمن، انقلابی و پرتلاش ابراز کرد:: حضور پرشور نسل جوان در این مراسم نورانی، نشانه بارز تحقق سخن حکیمانه و امیدبخش مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) است که فرمودند: ما یک مجموعه‌ی بزرگ جوان داریم که مؤمنند، متدیّنند، انقلابی‌اند، اهل توسّلند، اهل شور و عشق به معنویّت هستند؛ این چیز کمی نیست؛ این چیز خیلی مهمّی است.

حجت‌الاسلام شریف تبار گفت: این حضور آگاهانه و عاشقانه، چشم‌انداز روشن و الهام‌بخشی برای آینده جامعه‌ی ایمانی ما رقم زد و پیام روشنی از استمرار روحیه انقلاب، معنویت‌گرایی و خودسازی جمعی فرزندان این سرزمین به همراه داشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران تصریح کرد: همچنین لازم می‌دانم از همه نهادهای فرهنگی، اجرایی، انتظامی و خدماتی که با همت، دلسوزی و تلاش مستمر، زمینه برگزاری هرچه باشکوه‌تر این آئین معنوی را فراهم کردند، تشکر و قدردانی نمایم. این همراهی و هم‌افزایی نهادها و سازمان‌ها و ادارات، نمادی از همگرایی دستگاه‌های فرهنگی استان در خدمت به دین و مردم است.

وی گفت: همچنین تقدیر و تشکر ویژه از روحانیون معزز، متولیان و خادمان مساجد که با مدیریت و همت جهادی خود، فضای مساجد را برای خلوت با پروردگار مهیا ساختند و با محوریت مسجد، زمینه رشد و تعالی فرهنگی جوانان را فراهم کردند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران یادآور شد: در این میان، حضور پربرکت اعتکاف‌های دانش‌آموزی و برنامه‌های ارزشمند «اعتکاف دختر مادری» از جلوه‌های خاص و کم‌نظیری بود که تجلی زیبای تربیت ایمانی نسل آینده را به نمایش گذاشت؛ حضوری که نویدبخش استمرار معنویت و حفظ سرمایه‌های فرهنگی جامعه است.

وی در پایان، از همه خادمان، حامیان و برگزارکنندگان این حرکت معنوی استان، به ویژه نهادهای عضو قرارگاه مسجد استان تحت اشراف نماینده ولی فقیه وائمه جمعه و اداره کل آموزش و پرورش تشکر کرد.