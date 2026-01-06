تقدیر مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان از حضور پرشور مردم در اعتکاف ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام برومند رازیانی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان، با اشاره به جایگاه والای اعتکاف در تعمیق معنویت فردی و اجتماعی، از برگزاری باشکوه این آئین عبادی در سطح مساجد استان تقدیر و تشکر کرد.
در بخشی از پیام وی آمده است:
«وَأَنِ ٱطَّهِّرَا بَیۡتِیَ لِلطَّآئِفِینَ وَٱلۡعَٰکِفِینَ وَٱلرُّکَّعِ ٱلسُّجُودِ»
و خانه مرا برای طوافکنندگان و معتکفان و رکوعکنندگان و سجدهکنندگان پاکیزه بدارید. (سوره بقره، آیه ۱۲۵)
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با تأکید بر اینکه اعتکاف فرصتی ناب برای خلوت آگاهانه با خداوند و بازگشت به فطرت الهی انسان است، اظهار کرد: این آئین عبادی، زمینهای برای فاصله گرفتن از هیاهوی روزمره و تقویت ارتباط درونی با معبود فراهم میسازد و مسیر رشد و تعالی معنوی را با نگاهی تازه پیش روی انسان قرار میدهد.
وی با اشاره به فضای معنوی حاکم بر مساجد استان در ایام ماه مبارک رجب افزود: برگزاری آئین اعتکاف با یاد و نام اهلبیت علیهمالسلام، جلوههایی ماندگار از شوق ایمانی، حضور قلبی و آرامش معنوی را در میان معتکفین ایجاد کرد و مساجد استان را به کانون بندگی و انس با خداوند تبدیل ساخت.
حجتالاسلام رازیانی حضور پررنگ جوانان، نوجوانان، دانشآموزان و طلاب در برنامههای عبادی، معرفتی و اخلاقی اعتکاف را نشانهای روشن از پویایی و بالندگی معنوی نسل جدید دانست و گفت: این مشارکت خودجوش، بیانگر ظرفیت بالای نسل جوان در مسیر دینداری آگاهانه و مسئولانه و نویدبخش آیندهای روشن در عرصه فرهنگی و دینی جامعه است.
وی همچنین با تأکید بر اینکه اعتکاف صرفاً یک برنامه مقطعی نیست، تصریح کرد: این آئین معنوی ظرفیتی راهبردی برای تقویت هویت دینی، افزایش آرامش روانی و بازسازی سرمایه معنوی جامعه بهشمار میرود و با برنامهریزی هدفمند و پشتیبانی مستمر میتواند پیوند مسجد با زندگی روزمره مردم را عمیقتر و پایدارتر کند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان در پایان، ضمن قدردانی از حمایتها و رهنمودهای حجتالاسلام والمسلمین پورذهبی نماینده ولیفقیه در استان، از همراهی نهادهای فرهنگی، انتظامی، اجرایی و پشتیبان، مجموعه آموزش و پرورش، مبلغین، طلاب و شبکه مردمی و اجرایی اعتکاف که با همافزایی و حضور میدانی، زمینه برگزاری منظم، ایمن و اثرگذار این آئین معنوی را فراهم کردند، صمیمانه تشکر کرد.
نظر شما