اعتکاف خوزستان جلوه ایمان نسل جوان؛ حضور نوجوانان گسترده بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدنبی موسوی‌فرد، نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان و رئیس ستاد اعتکاف استان، با صدور بیانیه‌ای پایان آئین اعتکاف ۱۴۰۴ را اعلام کرد.

در این بیانیه آمده است: آئین پرفیض و الهام‌بخش اعتکاف امسال نیز با شکوهی چشمگیر در سراسر استان خوزستان برگزار شد و جلوه‌ای روشن از زنده بودن ایمان، معنویت و امید را به نمایش گذاشت.

بر اساس این بیانیه، در اعتکاف سال جاری ۶۷۰ مسجد در شهرها و روستاهای استان میزبان حدود ۷۰ هزار نفر معتکف بودند که با دل‌هایی مشتاق، لحظاتی ناب از خلوت با خدا، دعا، تلاوت قرآن و خودسازی را تجربه کردند.

حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی‌فرد، حضور پررنگ نوجوانان و جوانان را از شاخص‌ترین ویژگی‌های اعتکاف امسال دانست و تأکید کرد: حدود ۷۰ درصد معتکفان را نسل نوجوان و جوان تشکیل دادند که این حضور گسترده، آن هم در ایام هم‌زمان با امتحانات پایان نیم‌سال تحصیلی، نشانه‌ای روشن از عطش معنوی نسل جوان و پیوند عمیق آنان با مسیر بندگی و ایمان است.

وی همچنین رشد قابل توجه اعتکاف در روستاها و افزایش چشمگیر تعداد معتکفان در این مناطق را از دیگر جلوه‌های دلگرم‌کننده اعتکاف ۱۴۰۴ برشمرد و افزود: این امر بیانگر گسترش عادلانه معنویت و ریشه‌دار شدن فرهنگ اعتکاف در سراسر استان خوزستان است.