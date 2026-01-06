سردار وحیدی: ترور سردار سلیمانی نشانه ضعف و افول آمریکا است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد وحیدی، ظهر سه شنبه در مراسم بزرگداشت ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی که با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در مصلی امام علی (ع) کرمان برگزار شد، با تأکید بر شکست راهبردهای واشنگتن، اظهار داشت: ربودن رئیس‌جمهور یک کشور و ترور سردار سلیمانی، نماد آشکار افول و ذلت آمریکا است.

وی با اشاره به ناکارآمدی ابزارهای سیاسی و بین‌المللی استکبار، افزود: آمریکا مجبور به استفاده از زور عریان شده است، زیرا ابزارهای مدیریتی جهانی آن‌ها دیگر کارآمدی ندارد.

سلیمانی، باز سازنده هویت انقلابی

وی با تشریح جایگاه رفیع شهید سلیمانی، او را شخصیتی چندبعدی و اسطوره‌ای خواند که وظیفه تاریخی بازسازی هویت انقلابی ملت ایران و تجلی بخشیدن به عزت تاریخی کشور را بر عهده داشت.

جانشین فرمانده کل سپاه ادامه داد: سردار سلیمانی فراتر از هر عنوان سازمانی یا علمی، جایگاهی ویژه در قلب ملت ایران و منطقه کسب کرد، ایشان ملی‌ترین فرد ایران بود که برای ایران جنگید و سنگر مقاومت را برای امت اسلامی بنا نهاد.

سردار وحیدی، با اشاره به ابعاد مردم داری این شهید والامقام، گفت: سردار سلیمانی همزمان با ضربه زدن به دشمنان، حامی و مرشد فرزندان ملت و الهام‌بخش جوانان محسوب می‌شد و ترور وی نشانه ضعف استکبار و در عین حال، نمود وحدت ملت ایران است.

نقش محوری سردار سلیمانی در شکست معضلات منطقه‌ای

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در بخش دیگری از سخنان خود به نقش بی‌بدیل سردار سلیمانی در معادلات منطقه اشاره کرد و گفت: ایشان در محور مقاومت در حمایت از مسیحیان و مسلمانان منطقه نقش‌آفرینی کرد و با ایستادگی در برابر داعش و سیاست‌های خصمانه آمریکا، توانست معماهای پیچیده دشمن را حل نماید.

سردار وحیدی، تأکید کرد: اگر تلاش‌های سردار سلیمانی نبود، فلسطین از بین رفته بود.

وی افزود: پس از شهادت سردار سلیمانی فرماندهان مقاومت راه او را با اقتدار ادامه دادند و امروز شاهدیم که رژیم صهیونیستی از جایگاه دموکراسی منطقه به منفورترین رژیم جهان تبدیل شده است.

تأیید استحکام هویتی ملت با حضور مردمی

وی حضور بیش از ۵۰۰ هزار نفر در مراسم گرامیداشت سالگرد شهادت سردرا سلیمانی را دال بر استحکام هویتی و معنوی ملت ایران دانست و اظهار داشت: این حضور، آشکار شدن دستاوردهای شهید سلیمانی پس از شهادتش را به اثبات رساند.

سردار وحیدی، در تبیین مکتب سلیمانی افزود: این مکتب مظهر بازسازی اراده ملی در ایران و منطقه است.

وی همچنین تأکید کرد: ایران فاقد نیروی نیابتی نیست؛ بلکه ملت‌های آزاده خود به پا خاسته‌اند و شهید سلیمانی در برانگیختگی آن‌ها نقش محوری داشت.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به وقایع اخیر، تصریح کرد: آنچه در محور مقاومت که توسط شهید سلیمانی پایه‌ریزی شده می‌بینیم، سربلند است و روز به روز قوی‌تر خواهد شد.

وحیدی، افزود: هندسه جهانی قدرت در حال تغییر است و آینده از آن اسلام و ملت ایران است.