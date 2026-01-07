معاون فرهنگی سپاه: سیاست شهید سلیمانی، سیاست نظام و ملت بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین معروفی، چهارشنبه شب در اجلاسیه پایانی ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی در مصلی امام علی (ع) کرمان گفت: شناخت شخصیت حاج قاسم برای درک مکتب او ضروری است؛ چرا که این چهره عملگرا در مسیر اهل بیت (ع) و امامین انقلاب نقش‌آفرینی کرد.

وی با اشاره به ویژگی‌های اعتقادی شهید سلیمانی افزود: گذشت از گناه، دنیا، آبرو، عزیزان و جان، پنج اصل نهادینه در وجود او بود که وی را به مجاهدی فی سبیل‌الله و عبد صالح تبدیل کرد.

سردار معروفی تصریح کرد: حاج قاسم در طول ۲۱ سال فعالیت در جبهه مقاومت هیچ منفعت مادی برای خود تعریف نکرد و حتی منزل شخصی‌اش را در کرمان وقف حضرت زهرا (س) کرد.

معاون فرهنگی سپاه ادامه داد: سلیمانی آبروی اجتماعی خود را در راه قرآن، اهل بیت، عاشورا و ملت ایران خرج کرد و در سخت‌ترین شرایط، از فرزندان شهدا تا مردم عراق و سوریه را همراهی کرد تا جبهه حق حفظ شود.

وی تأکید کرد: رمز موفقیت حاج قاسم در سیاست، دفاع از آزادگان جهان اسلام و پایبندی به ولایت بود.

معروفی، با بیان اینکه شهید سلیمانی سیاست را اخلاقی کرد، بدون آنکه اخلاقش سیاسی شود؛ گفت: او به کسی توهین نکرد، دست همه را گرفت و جامع‌الاطراف بود.

وی افزود: دشمن‌شناسی حاج قاسم فوق‌العاده بود و تمرکز بر دشمن را عامل وحدت و قدرت جامعه می‌دانست.

وی در پایان گفت: امروز شهید سلیمانی به نماد انقلاب اسلامی تبدیل شده و قدرت نرم او در سراسر ایران گسترده است و باید اندیشه و مکتب او را تکثیر کنیم تا نسل‌های آینده مصون و کارآمد باشند.