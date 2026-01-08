سردار مارانی: شهادت حاج قاسم موجب استحکام جبهه مقاومت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار محمد مارانی، ظهر پنجشنبه در مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار دل‌ها که با حضور جمعی از همرزمان آن شهید والامقام و مشارکت گسترده مردم شهرستان سیرجان در سالن ورزشی امام علی ع سیرجان برگزار شد گفت: شهادت حاج قاسم بار دیگر روح استکبار ستیزی را در دل همه آزادگان جهان نهادینه کرد و موجب استحکام جبهه مقاومت شد.

وی افزود: آن شهید جبهه اسلام را در سوریه، لبنان و عراق رهبری کرد و برای دفاع از این خاک در مقابل دشمن ایستاد تا جایی که همه دشمنان با واهمه، حضور ایشان را پایان خود می‌دانستند.

سردار مارانی، با اشاره به اخلاص و شجاعت شهید سلیمانی اظهار داشت: سردار سلیمانی نماد مجاهد صادق بود و خون او چکیده‌ای از خون تمام آزاد مردانی است که در سراسر عالم برای آزادگی جانفشانی می‌کنند.

معاون قرار گاه نبی اکرم (ص) با بیان اینکه حاج قاسم سلیمانی در صحنه‌های نبرد، عرصه‌های سیاسی، حوزه اقتصادی، فرهنگی، نظامی و دفاعی مرد میدان عمل بود افزود: شجاعت، تدبیر و ولایتمداری حاج قاسم ناجی نظام و انقلاب و جهان اسلام است.

وی گفت: فعالیت‌ها و مجاهدت‌های حاج قاسم پس از هشت سال دفاع مقدس تکرار نشدنی و بی‌نظیر بود چرا که بدون اینکه به او امر شود به کشور خدمت می‌کرد.

سردار مارانی، عنوان کرد: همرزمان و سرداران سیرجانی در ۸ سال دفاع مقدس خوش درخشیدند و با اخلاص و مجاهدت‌های بی نظیر در تقویت جبهه مقاومت و پیروزی دفاع مقدس همراه و همیار حاج قاسم بودند.