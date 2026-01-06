به گزارش خبرگزاری مهر، سردار نعمتالله باقری در سخنانی با تأکید بر تداوم خدمترسانی سپاه به مردم، اظهار داشت: امروز دشمنان با استفاده از برخی خلأهای موجود در جامعه، در تلاش هستند خدمات دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را زیر سوال ببرند، اما مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همگام با سایر دستگاههای دولتی، خدمت به مردم را تعطیل نکرده و با تمام توان در میدان حضور دارد.
وی با اشاره به اجرای پروژه آبرسانی در منطقه «طالقان»، گفت: این پروژه یکی از پروژههای مهم آبرسانی که توسط بسیج سازندگی سپاه و با مشارکت مجموعه آفاق در دستور کار قرار گرفته، هماکنون در حال اجرا است و تا دهه مبارک فجر آماده بهرهبرداری خواهد شد تا مردم این منطقه از این نعمت الهی بهرهمند شوند.
فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، افزود: این پروژه چهار روستای منطقه «طالقان» شامل «تَکانه»، «دُمگر علیا»، «دُمگر سفلی» و «هولاندشت» را با جمعیتی بالغ بر هزار و ۲۰۰ نفر تحت پوشش قرار میدهد و بااعتبار ۱۳ میلیارد تومان در حال اجرا است.
سردار باقری، ادامه داد: در این طرح، حدود هفت کیلومتر خط انتقال آب، دو مخزن ذخیره آب، یک ایستگاه پمپاژ آبرسانی و انتقال شبکه نیرو پیشبینی و اجرا شده که تمامی این اقدامات در کوتاهترین زمان ممکن توسط بسیج سازندگی سپاه به انجام رسیده است.
وی با بیان اینکه این پروژه هدیهای به مردم منطقه است، تصریح کرد: برابر قول داده شده به مردم عزیز این روستاها، این پروژه همزمان با ایام گرامیداشت دهه فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی به بهرهبرداری رسیده و تقدیم اهالی منطقه «طالقان» خواهد شد.
