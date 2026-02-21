به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان با انتقاد از سنتی بودن و ناهماهنگی در فرآیندهای نظارتی، بر ضرورت طراحی و راهاندازی سامانهای هوشمند و برخط برای یکپارچهسازی نظارتها تأکید کرد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر نظارتها هوشمند و همافزا نیستند، گفت: باید سازوکاری طراحی شود تا استانداری، دستگاههای اجرایی مرتبط و نهادهای نظارتی بتوانند به صورت برخط به یکدیگر متصل شوند و امکان نظارت دقیق، مستمر و آنلاین فراهم شود تا نظم و انضباط در فرآیندهای نظارتی افزایش یابد.
استاندار هرمزگان با اشاره به وجود آشفتگی در استقرار واحدهای مختلف تولیدی در سطح استان افزود: این وضعیت باید نظاممند شود و پایش دقیقتری بر نحوه واگذاری زمینها و صدور مجوزها صورت گیرد تا مشخص شود آیا اراضی تخصیصیافته و مجوزهای صادرشده به نتایج مورد انتظار منجر شدهاند یا خیر.
آشوری تازیانی بر ضرورت آسیبشناسی در این حوزه تأکید کرد و گفت: باید خروجی زمینهای واگذار شده و مجوزهای صادره بهصورت شفاف مشخص شود و دیدهبانی مستمر در حوزههای صنعت، کشاورزی، خدمات، گردشگری و سایر بخشها انجام گیرد.
وی تصریح کرد: طراحی سیستمی که امکان دسترسی آنلاین برای پایش لحظهای پروژهها را فراهم کند، یک ضرورت است و باید شرایطی ایجاد شود که امکان رصد کامل و برخط تمامی پروژهها وجود داشته باشد. حرکت از شیوههای سنتی به سمت روشهای نوین و مدرن، آثار مثبت و ملموسی در افزایش کارآمدی نظارتها خواهد داشت.
استاندار هرمزگان همچنین بر اهمیت بررسی و تحلیل دادههای موجود در حوزههای مختلف تأکید کرد و افزود: دادهمحوری در تصمیمگیریها موجب روانتر شدن اعمال نظارت و افزایش اثربخشی آن میشود.
وی در پایان صیانت از اموال و داراییهای دولت را که متعلق به مردم است، یک ضرورت اساسی دانست و خاطرنشان کرد: برای حفاظت از بیتالمال باید از روشهای نوین و بسترهای دیجیتال بهره گرفت تا شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی در مدیریت منابع عمومی افزایش یابد.
