۱۸ هزار واحد صنعتی زیر چتر حمایت معاونت اقتصادی استانداری تهران

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت‌الله عسگری، در نشستی با کارکنان معاونت اقتصادی استانداری تهران، با اشاره به وسعت و پیچیدگی ساختار اقتصادی استان، بر ضرورت تمرکز، قاطعیت و پاسخگویی مؤثر در مدیریت مسائل اقتصادی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه استان تهران به عنوان قطب صنعتی و تولیدی کشور، میزبان بیش از ۱۸ هزار واحد صنعتی و تولیدی و افزون بر ۳ هزار واحد دانش‌بنیان است، گفت: پشتیبانی از این حجم از فعالیت‌های اقتصادی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، تعامل مستمر با بخش خصوصی و حضور تمام‌وقت مجموعه معاونت اقتصادی در میدان عمل است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با اشاره به برخی اقدامات شاخص سال جاری، از آزادسازی آرد و نان در استان به عنوان یکی از گام‌های مؤثر در اصلاحات اقتصادی یاد کرد و افزود: در مقاطعی، اتخاذ تصمیمات قاطع و اجرای اقدامات فوری، نتایج مثبتی به همراه داشته و موجب افزایش رضایتمندی عمومی شده است.

عسگری همچنین با اشاره به حمایت معاون رئیس‌جمهور از مدیریت معیشت و مسائل اقتصادی استان پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از چالش‌های اقتصادی، ریشه در تصمیمات نادرست گذشته دارد و امروز وظیفه ما حمایت از سیاست‌ها و تصمیمات صحیح دولت و تبیین مؤثر آن‌ها برای افکار عمومی است.

وی اقدامات فرابخشی معاونت اقتصادی را نیز مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: علاوه بر مأموریت‌های ذاتی، مسئولیت‌هایی همچون کمیته انرژی و پروژه‌های مدرسه‌سازی به این معاونت واگذار شده که در همین راستا، ساخت ۴۵ مدرسه ۱۵ کلاسه از محل مسئولیت‌های اجتماعی صنایع، با همکاری معاونت عمرانی در حال پیگیری است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با اشاره به در دست اجرا بودن ساختار جدید این معاونت، از تقویت منابع انسانی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: پاسخگویی به ارباب رجوع باید در اولویت قرار گیرد و مکاتبات مرتبط با وزارت کشور نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن پاسخ داده شود؛ چرا که رضایتمندی ارباب رجوع، بهترین نوع فرهنگ‌سازی در نظام اداری است.

وی در پایان با تأکید بر لزوم هم‌افزایی درون‌سازمانی و تعامل با سایر دستگاه‌ها، تصریح کرد: اگر اقدامات مثبت دولت در حوزه اقتصادی به نتیجه برسد، زمینه اجرای پروژه‌های بزرگ‌تر و تحقق تحولات بنیادین در کشور فراهم خواهد شد.