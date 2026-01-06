مدعیان لیگ بسکتبال زنان هفته چهاردهم را با برد تمام کردند

رقابت های بسکتبال لیگ برتر بانوان باشگاه های کشور امروز (سه شنبه ١٦ دی) با برگزاری دیدارهای هفته چهاردهم پیگیری شد.

در اولین دیدار این هفته، کاسپین در دیدار با ستاد گاز صاحب ششمین برد خود شد. سمانه ثابت‌زاده از تیم کاسپین با ۲۳ امتیاز، ۸ ریباند، ۳ توپ ربایی و کارایی ۲۸ بهترین بازیکن زمین بود.

آکادمی بسکتبال سحر که تنها یک باخت در کارنامه دارد مقابل آکادمی بسکتبال نیکا به یازدهمین بردش دست یافت. بهترین بازیکن این دیدار نگین رسولی‌پور بود که ۲۱ امتیاز،

۶ پاس گل، ۴ ریباند، ۴ توپ ربایی و کارایی ۲۶ در کارنامه داشت.

استقلال در سالن سجاد مشهد به نهمین برد خود دست یافت. فرناز خدامرادی از استقلال بهترین بازیکن بود، او

۲۲ امتیاز، ۲ پاس گل، یک ریباند و کارایی ۲۴ در کارنامه اش داشت.

در آخرین دیدار هم گروه بهمن در آبادان برابر نفت صاحب برتری شد. «کوانزا ماری» از تیم گروه بهمن با ۴۴ امتیاز،

۲ ریباند، ۲ پاس گل و کارایی ۲۶ بهترین بازیکن بود.

نتایج دیدارهای هفته چهاردهم لیگ برتر بسکتبال بانوان به این شرح است:

* کاسپین تهران ۷۵ - ستاد گاز تهران ۷۳

*آکادمی بسکتبال سحر ۸۸ - آکادمی بسکتبال نیکا ۵۴

* قهوه باتسام مشهد ۶۳ - استقلال تهران ۸۸

* پالایش نفت آبادان ۷۵ - گروه بهمن تهران ۸۴