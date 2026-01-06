  1. استانها
  2. ایلام
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۲۴

‍ شهادت یکی از کارکنان انتظامی استان ایلام در ملکشاهی

‍ شهادت یکی از کارکنان انتظامی استان ایلام در ملکشاهی

ایلام - ‍ یکی از کارکنان انتظامی استان ایلام در درگیری مسلحانه با اغتشاشگران در ملکشاهی به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس استان ایلام، ستوان سوم احسان آقاجانی از کارکنان انتظامی استان ایلام، دقایقی پیش بر اثر اصابت مستقیم گلوله اغتشاشگران در شهرستان ملکشاهی به شدت مجروح شد.

این مأمور فداکار که در جریان مأموریت و بر اثر تیراندازی مستقیم به ناحیه قفسه سینه دچار جراحت شدید شده بود، علیرغم تلاش بی‌وقفه کادر درمان، به دلیل شدت جراحات وارده به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

شایان ذکر است: در جریان این درگیری مسلحانه متأسفانه ۳ نفر دیگر از کارکنان انتظامی در محل، مجروح و به مراکز درمانی اعزام شدند.

کد خبر 6715931

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      9 0
      پاسخ
      به همه فرماندهان باید هشدار داد که دشمن در کمین است . جلوی کشته سازی را باید گرفت ، از هر طرف که باشد .
    • IR ۲۱:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      8 11
      پاسخ
      اجازه شلیک نداشتن پلیس.. مساوی است با خسارات و تلفات بیشتر برای جامعه...چون هر شهید از نیروهای پلیس..یک اعدامی از اغتشاشگران دارد..پس بهتر است پلیس آنها را زخمی کند تا تلفات کمتر شود.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها