‍ شهادت یکی از کارکنان انتظامی استان ایلام در ملکشاهی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس استان ایلام، ستوان سوم احسان آقاجانی از کارکنان انتظامی استان ایلام، دقایقی پیش بر اثر اصابت مستقیم گلوله اغتشاشگران در شهرستان ملکشاهی به شدت مجروح شد.

این مأمور فداکار که در جریان مأموریت و بر اثر تیراندازی مستقیم به ناحیه قفسه سینه دچار جراحت شدید شده بود، علیرغم تلاش بی‌وقفه کادر درمان، به دلیل شدت جراحات وارده به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

شایان ذکر است: در جریان این درگیری مسلحانه متأسفانه ۳ نفر دیگر از کارکنان انتظامی در محل، مجروح و به مراکز درمانی اعزام شدند.