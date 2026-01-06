تلاش نتانیاهو برای لغو هرگونه احتمال ازسرگیری مذاکره آمریکا-ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه صهیونیستی اسرائیل هیوم اخیراً اختلافات داخلی دولت آمریکا در اردوگاه استیو ویتکاف فرستاده ترامپ به منظقه که ادعا میشود از مذاکره واشنگتن- تهران حمایت میکند را فاش کرد.
بر این اساس، ۲ منبع دیپلماتیک که از نزدیک با این موضوع آشنا هستند به رسانه صهیونیستی اسرائیل هیوم گفتند که یک پیشنهاد محرمانه و مشخص برای ازسرگیری مذاکراتی مطرح شد که پس از تجاوز اشغالگران صهیونیست به ایران تغییر رویه داد.
به ادعای این منابع، عربستان سعودی در کنار عمان که میزبان دور قبلی مذاکرات بود، در این پیشنهاد مشارکت دارد. سعودیها به دنبال به حداقل رساندن مخاطرهها برای تأسیسات نفتی خود در پی بروز تنشهای احتمالی هستند.
به ادعای مقامات آگاه، این پیشنهاد شامل توقف برنامه هستهای و حفظ ۴۰۰ کیلوگرم (۸۸۱ پوند) اورانیوم غنیشده تهران تحت نظارت دقیق بینالمللی بود.
با این حال، مخالفان درون دولت آمریکا به سرکردگی مارکو روبیو وزیر امور خارجه این کشور و پیت هگست وزیر جنگ آمریکا در طول بحثها استدلالهای مخالف قابل توجهی را تحت تأثیر تلاشهای نتانیاهو مطرح کردند.
در نشست هفته گذشته میان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اشغالگران صهیونیست با ترامپ، و همچنین در جلسات بعدی، رومن گافمن مقام ارشد ارتش صهیونیستها که قرار است رئیس بعدی موساد نیز شود، یک پرونده اطلاعاتی جامع ارائه داد و ادعا کرد که جزئیات فعالیتهای تهران را در آن آورده است. این پرونده شامل برنامه هستهای صلح آمیز و تلاشها برای احیای آن و نیز مجموعه دفاعی موشکهای بالستیک که در حال حاضر در حال بازسازی و گسترش است، بود.
به اذعان این رسانه صهیونیستی، نخست وزیر اشغالگران صهیونیست در تمام طول سفر خود به فلوریدا در آمریکا در تلاش بود تا از هرگونه امکان و احتمال آغاز رایزنیها میان تهران و واشنگتن جلوگیری کند.
