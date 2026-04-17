۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۲۱

ادامه گنده‌گویی‌های ترامپ: بدون تبادل پول اورانیوم ایران را می‌گیریم

رئیس‌جمهوری آمریکا در ادامه گنده‌گویی‌های خود مدعی شد که بدون ردوبدل پول و دادن امتیاز به ایران، اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی را خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تروث سوشال نوشت: ایالات متحده تمام «غبار هسته‌ای» ایجادشده توسط بمب‌افکن‌های B۲ ما را دریافت خواهد کرد. به هیچ‌وجه هیچ پولی رد و بدل نخواهد شد. این توافق به هیچ عنوان به لبنان مربوط نیست اما آمریکا به‌صورت جداگانه با لبنان همکاری خواهد کرد و به موضوع حزب‌الله به‌طور مناسب رسیدگی می‌کند. اسرائیل دیگر لبنان را بمباران نخواهد کرد و توسط واشنگتن از انجام این کار منع شده است. دیگر بس است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ادعای رئیس جمهوری آمریکا درباره محروم کردن ایران از داشتن اورانیوم غنی شده در حالی است که پذیرش حق غنی سازی از جمله مفاد طرح آتش بس مطرح شده شده توسط ایران است.

ایران برای پذیرش آتش بس در جنگ تحمیلی سوم، یک طرح ۱۰ بندی را به دشمن آمریکایی-صهیونیستی تحمیل کرد. دشمن که در نبرد میدانی شکست خورده بود در نهایت تسلیم خواست ایران شد.

جمهوری اسلامی اعلام کرده که تا پایان رسیدن به یک توافق پایدار مبتنی بر طرح ۱۰ ماده ای ایران، دست های رزمندگان روی ماشه است و از حیله دشمن آمریکایی-صهیونیستی غافل نیست.

