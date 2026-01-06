شهردار بندر بوشهر: شهرداران پل ارتباطی دولت و شوراها هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حیدری عصر سه شنبه در آئین رونمایی از پوستر هفتاد و هشتمین اجلاس مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها در بوشهر اظهار کرد: همواره تأکید ما بر موضوع درآمدهای پایدار بوده که مفهومی بسیار اساسی است، علیرغم مصوبات مجلس، این موضوع نیازمند پیگیری و تحقق عملی است.
شهردار بوشهر با اشاره به برگزاری نشست پیشرو در بوشهر، خواستار تمرکز جدی بر دو محور اصلی شد و افزود: امیدوارم در این نشست، هم در بحث درآمدهای پایدار و هم در موضوع مدیریت یکپارچه شهری که اخیراً در همایش شهرداران کلانشهرها و مراکز استانها مطرح شد به نتیجههای روشن و جمعبندیهای خوبی برسیم.
حیدری همچنین به اهمیت تفاهم نامه میان شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: اتصال به این تفاهم نامه و اجرایی کردن آن بسیار مهم است.
شهردار بندر بوشهر اظهار کرد: امیدواریم با همکاری و پیگیری همه ذینفعان، گامهای مؤثری برای رفع تردیدها و استفاده از فرصتهای شهری در قالب یک نقشه راه جامع برداشته شود.
