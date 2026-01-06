شهردار بندر بوشهر: شهرداران پل ارتباطی دولت و شوراها هستند

  1. استانها
بوشهر-شهردار بندر بوشهر گفت: شهرداران پلی در سراسر کشور هستند که باید بتواند پیام شوراها و مشکلات و فرصت‌های موجود در شهرها را به درستی به دولت منتقل کنندو برای حل آنها اهتمام داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حیدری عصر سه شنبه در آئین رونمایی از پوستر هفتاد و هشتمین اجلاس مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها در بوشهر اظهار کرد: همواره تأکید ما بر موضوع درآمدهای پایدار بوده که مفهومی بسیار اساسی است، علی‌رغم مصوبات مجلس، این موضوع نیازمند پیگیری و تحقق عملی است.

شهردار بوشهر با اشاره به برگزاری نشست پیش‌رو در بوشهر، خواستار تمرکز جدی بر دو محور اصلی شد و افزود: امیدوارم در این نشست، هم در بحث درآمدهای پایدار و هم در موضوع مدیریت یکپارچه شهری که اخیراً در همایش شهرداران کلانشهرها و مراکز استان‌ها مطرح شد به نتیجه‌های روشن و جمع‌بندی‌های خوبی برسیم.

حیدری همچنین به اهمیت تفاهم نامه میان شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: اتصال به این تفاهم نامه و اجرایی کردن آن بسیار مهم است.

شهردار بندر بوشهر اظهار کرد: امیدواریم با همکاری و پیگیری همه ذی‌نفعان، گام‌های مؤثری برای رفع تردیدها و استفاده از فرصت‌های شهری در قالب یک نقشه راه جامع برداشته شود.

